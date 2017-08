Avec Sneijder et Balotelli, Nice a un peu plus de raisons d'y croire

Il y a des raisons d'y croire. Nice a beau jouer la carte de l'humilité. Même après la défaite à Naples (2-0), les Aiglons ont encore leur mot à dire. Cependant, il faudra montrer un visage bien différent de celui affiché au match aller. Mais pour cela, le club niçois va avoir deux atouts de plus dans sa manche. Et non des moindres. Car Wesley Sneijder et Mario Balotelli seront de la partie. Les deux stars n'étaient pas sur la pelouse de San Paolo mercredi dernier. Cette fois-ci, ils devraient débuter.

Touché à l'aller, Balotelli a joué une demi-heure samedi contre Guingamp (2-0) pour retrouver le rythme avant la Ligue des champions. Quant à Sneijder, il a disputé face aux Bretons son premier match sous ses nouvelles couleurs. Ils ne sont pas encore au sommet de leur art. Et pourtant, l'Italien et le Néerlandais pourraient bien changer la donne ce mardi contre le Napoli. On prend d'ailleurs les paris : si Nice parvient à réaliser l'exploit, ils n'y seront pas pour rien. Pour plusieurs raisons.

" On va devoir montrer la direction. "

Wesley Sneijder et Mario Balotelli ne sont pas les premiers venus. Or à l'aller, les Niçois ont semblé subir l'ambiance et le contexte de ce match. Avec l'Italien et le Néerlandais, les protégés de Lucien Favre vont gagner en expérience et en charisme. Si Balotelli n'a pas un grand vécu sur la scène européenne, il compte tout de même 32 matches en C1 (8 buts et 6 passes). L'ancien de l'Ajax, du Real Madrid ou encore de l'Inter Milan est lui rodé aux rendez-vous européens avec ses 76 rencontres de C1 (12 buts et 19 passes).

"Balo" et Sneijder avaient aussi conquis en 2010 tous les titres en jeu avec l'Inter Milan. Mine de rien, ce vécu peut aider les Niçois pour ce grand rendez-vous. "Nous devons prendre nos responsabilités, a ainsi confirmé Dante quand il était interrogé sur le rôle de Sneijder et Balotelli. On connaît le niveau de la Ligue des champions, la direction à prendre. Il faut qu’on prenne les choses en main, si certains sont inquiets. On va devoir montrer la direction."

Vidéo - Dante : "La priorité de Balotelli est d’aider Nice, pas les médias italiens ou l’équipe nationale 00:29

Sneijder ? "C'est un atout de plus pour notre jeu."

Si leur présence peut aider les Niçois à maîtriser leurs nerfs, les deux anciens pensionnaires de Serie A ne seront aussi pas de trop dans le jeu. A l'aller, Nice avait été en souffrance pour relancer et ressortir le ballon. Si Mario Balotelli est surtout attendu pour son aptitude à frapper sur une action et si l'international oranje n'a qu'un match avec ses nouveaux équipiers dans les jambes, Wesley Sneijder va être bien précieux dans la construction, grâce à sa technique, sa vista et sa science du jeu.

Lors de ses 85 minutes contre Guingamp, le Néerlandais a d'ailleurs conquis tout le monde sur la Côte d'Azur. "Il est facile à trouver dans les intervalles, a résumé Christophe Jallet samedi. Quand il se retourne, il propose quelque chose. C'est un atout de plus pour notre jeu." "Son activité dans les ressorties de balle et sa disponibilité étaient importants", a de son côté souligné Lucien Favre. Contre Naples, ce sera encore un peu plus déterminant. Avec ces deux-là sur la pelouse, Nice a en tout cas un peu plus de raisons d'espérer.