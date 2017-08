Balotelli-Sneijder-Seri... Ils devaient porter Nice, ils ont failli

La superbe saison 2016-2017 de l'OGC Nice, achevée à la troisième place, trouvera donc son prolongement en Ligue Europa et non pas dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour s'inviter à la table des plus grands, le Gym avait de l'appétit mais il est tombé sur beaucoup plus fort que lui face à Naples et son jeu léché, 8e de finaliste la saison dernière qui avait bousculé le Real Madrid - futur vainqueur - à ce stade de la compétition. Remonter deux buts de retard était une mission très compliquée mais les présences de Mario Balotelli et de Wesley Sneijder suscitaient quelques espoirs compte tenu de leur pedigree respectif. Au même titre que Jean-Michaël Seri. Mais tous les trois ont été dépassés par les événements.

Balotelli, les bijoux de la discorde

Depuis son arrivée sur la Côte d'Azur, "Super Mario" a plutôt montré son bon côté en plantant quelques buts importants. Mais ce mardi, c'est la face sombre du joueur qui est de nouveau apparue. Celle qui l'a empêché de s'imposer à l'Inter Milan, à Manchester City, à l'AC Milan et à Liverpool. Pataud, avare en repli défensif et en appels, l'Italien n'a pas du tout pesé et s'est fait manger dans les duels par Kalidou Koulibaly. Son match a surtout été terni par le premier but encaissé. Juste après la reprise, Balotelli s'est fait rappeler à l'ordre par le quatrième arbitre qui lui a imposé de sortir du terrain pour couvrir ses bijoux d'un bandage. Chose qu'un professionnel ne devrait normalement pas se faire rappeler en plein match, encore plus à ce niveau. L'attaquant transalpin a alors laissé ses coéquipiers à dix pendant de longues secondes... Le Napoli n'en demandait pas tant pour sanctionner ce flottement et verrouiller sa qualification. Sur son banc, Lucien Favre enrageait tandis que Balotelli, lui, pestait auprès du quatrième arbitre en lui rejetant la faute.

Mario Balotelli lors de la défaite de Nice face à Naples (0-2)Getty Images

Sneijder, à court de rythme

La sortie de Balotelli à la 77e minute, aux allures de sanction, a été escortée de quelques sifflets. Mais l'international italien a une circonstance atténuante. Celle de ne pas être totalement prêt physiquement, comme son ancien coéquipier de l'Inter, Wesley Sneijder. La soirée a été dure pour le Néerlandais, qui a très peu pesé sur les débats dans sa position préférentielle de numéro 10. Face au rythme imprimé par Naples, il a, lui aussi, rappelé que sa condition physique n'était logiquement pas optimale, deux semaines après son arrivée à Nice. Le vainqueur de la C1 en 2010 a un peu sorti la tête de l'eau quand le club italien a desserré l'étreinte au moment où la qualification était assurée. D'ici le début de la Ligue Europa, à la mi-septembre, il devrait monter en puissance et prendre du poids dans le jeu niçois.

Wesley Sneijder face à NaplesGetty Images

Seri a déjoué

Derrière Balotelli et Sneijder, Seri a aussi été submergé. Comme à l'aller, au stade San Paolo, il a subi les vagues napolitaines et il a fait preuve d'un déchet technique inhabituel. Des pertes de balles dangereuses aux abords de sa surface, des mauvaises transmissions, l'Ivoirien a peiné comme l'ensemble de ses coéquipiers, à deux ou trois exceptions près (Jallet, Saint-Maximin, voire Cardinale). Était-il perturbé par son probable transfert au FC Barcelone ? C'est une possibilité à ne pas écarter alors que les médias catalans avancent que son départ est imminent. L'Allianz Riviera l'a peut-être vu pour la dernière fois sous le maillot niçois et le dernier souvenir pourrait être celui d'une prestation manquée… Après avoir brillé contre l'Ajax Amsterdam (1-1, 2-2), au 3e tour préliminaire, avec notamment une talonnade géniale et surtout décisive au retour, Jean-Michaël Seri a failli dans les grandes largeurs en C1. Mais il aura selon toute vraisemblance l'occasion de se rattraper au Barça.