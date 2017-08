Barrages : Nice jouera sa place en Ligue des champions face à Naples

Nice pouvait difficilement hériter d'un pire tirage. Les Aiglons vont croiser le fer avec Naples pour les barrages de la Ligue des champions. Après l'Ajax Amsterdam, ils s'offrent un nouveau grand nom du football européen. La bonne nouvelle pour l'OGCN : le club azuréen va recevoir au retour (le 22 ou 23 août) après avoir joué l'aller dans le chaudron de San Paolo (le 15 ou 16 août).

Nice a évité le FC Séville, triple vainqueur de la Ligue Europa (2014-15-16) ou encore Liverpool. Mais se retrouver face à Naples revient au même. Le Napoli est une pointure. Il n'y a plus vraiment besoin de le présenter. Cela fait quelques saisons maintenant que les Napolitains sont revenus sur le devant de la scène. Entraîné par Maurizio Sarri, le SSC Napoli a terminé troisième de Serie A la saison passée et a échoué en huitième de finale de la dernière Ligue des champions face au Real Madrid.

Naples séduit

Le Gym, non tête de série en raison de son absence d'histoire récente dans la compétition, n'était pas protégé dans sa moitié de tableau réservée aux non champions et appelée "voie de la Ligue". Et savait qu'il risquait de jouer un gros. C'est chose faite. Solides face à l'Ajax, les Aiglons vont devoir élever leur niveau pour rejoindre Monaco et le PSG et devenir le 11e club français à disputer la phase de groupes de la plus prestigieuse compétition européenne. En défense notamment.

Naples possède une belle armada avec Marek Hamsik, Dries Mertens, José Callejon ou encore Arkadiusz Milik. Dans le sillage de ces stars, le club italien pratique un football léché qui séduit les observateurs. En amical face à l'Atlético Madrid durant l'Audi Cup, le Napoli a ainsi impressionné. À Nice de trouver la clef pour surprendre encore. Dans les autres matches, Liverpool rencontre Hoffenheim alors que le FC Séville devra se débarrasser d'Istanbul Basaksehir. Les dix clubs vainqueurs rejoindront les 22 autres déjà qualifiés. Les perdants seront reversés en Ligue Europa.