Joueur UEFA de l'année : Cristiano Ronaldo s'offre un doublé

Meilleur joueur de l’année UEFA et Meilleur attaquant de l'UEFA Champions League 2016/17 : Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

Le titre ne pouvait pas lui échapper. Pour la deuxième année consécutive, Cristiano Ronaldo a été élu par le jury composé d’entraîneurs et de journalistes meilleur joueur de l’année UEFA. La récompense du meilleur attaquant revient également au Portugais qui a inscrit 12 buts en C1 la saison passée, terminant ainsi meilleur buteur de la compétition pour la… 5e année consécutive ! Vainqueur de la douzième Ligue de champions du Real Madrid la saison dernière, Ronaldo aura encore été l’une des pièces maitresses de la formation entrainée par Zinedine Zidane. Cette dernière est parvenue l’année dernière à réaliser le premier "back to back" de l’histoire de la C1. Dans une année sans compétition internationale, c’est évidemment les performances réalisées dans la plus grande des compétitions européennes qui ont compté dans l’esprit du jury. Lionel Messi termine deuxième du classement et Gianluigi Buffon obtient la troisième place.

Meilleur gardien de l'UEFA Champions League 2016/17 : Gianluigi Buffon (Italie, Juventus Turin)

Le gardien italien de la Juve obtient logiquement la distinction du meilleur gardien. Après sa fabuleuse saison, Buffon n’avait pas de concurrence pour cette récompense. Le dernier rempart de la Juventus aura encore réalisé une saison énorme dans la cage des Bianconeri. Meilleure défense de C1, le champion d’Italie aura seulement buté sur les intouchables Merengue en perdant leur seul match de la compétition, en finale. Resté invaincu pendant plus de 690 minutes de jeu, Gigi Buffon court toujours après ce titre européen qui manque à son palmarès.

Juventus goalkeeper Gianluigi Buffon celebrates Mario Mandzukic's goal against Real Madrid

Meilleur défenseur de l'UEFA Champions League 2016/17 : Sergio Ramos (Espagnol, Real Madrid)

Comment ne pas récompenser le capitaine merengue après la saison remarquable des Madrilènes ? Fort logiquement, Sergio Ramos est élu meilleur défenseur de l’année par l'UEFA. Indéboulonnable dans l’arrière-garde du Real et encore buteur dans des moments clés de la saison, l’Espagnol de 31 ans est tout simplement indispensable à l’équipe de Zinedine Zidane depuis maintenant plusieurs saisons. Ramos est d’ailleurs le seul défenseur à être présent dans le top 10 du classement de meilleur joueur de l’année, à la 7e place.

Meilleur milieu de terrain de l'UEFA Champions League 2016/17 : Luka Modrić (Croatie, Real Madrid)

Au pied du podium dans le classement du meilleur joueur, le Croate remporte le titre du meilleur milieu de terrain de l’année. Plaque tournante du Real Madrid aux côtés de Toni Kroos et de Casemiro, Luka Modrić a semblé plus fort que jamais la saison dernière. Fluidifiant le jeu de son équipe et ultra-fin techniquement, il a rayonné dans l’entrejeu du champion d’Espagne. Le numéro 10 du Real a disputé 11 matches de C1 avec le Real la saison dernière. A 31 ans il sera encore à coup sûr l’un des hommes fort de ZZ cette saison du côté du Real Madrid.

Modric-Kroos

Meilleure Joueuse de l'année de l'UEFA : Lieke Martens (Pays-Bas, Rösengard et Barcelone)

Désignée par les seize entraîneurs des clubs ayant disputé l’Euro féminin cet été aux Pays-Bas ainsi que les huit entraîneurs des clubs ayant participé aux quarts de finale de la Ligue des champions féminine, Lieke Martens est élue joueuse de l’année. Gagnante du dernier Euro, à domicile, avec les Pays-Bas, l’attaquante a été essentielle lors du magnifique parcours de sa sélection, inscrivant trois buts dans la compétition. En rejoignant cet été le FC Barcelone, la Néerlandaise de 24 ans entre dans une autre dimension.