Le Paris SG va se frotter au Bayern Munich en phase de poules, Monaco n'a pas à se plaindre

Le PSG et Monaco ne vont pas se plaindre. Si le club de la capitale a hérité d'un gros morceau, le Bayern Munich, lors du tirage au sort de la phase de poules jeudi soir, le reste de son groupe est relativement abordable avec Anderlecht et le Celtic Glasgow. Monaco peut aussi être soulagé. Placés dans le groupe G, les Monégasques, demi-finalistes la saison passée, affronteront le FC Porto, alors qu'ils pouvaient tomber sur le FC Barcelone, l'Atlético, les deux clubs de Manchester ou Dortmund. Le Besiktas Istanbul et le RB Leipzig complètent la poule de l'ASM.

Il y a forcément des retrouvailles en Ligue des champions et notamment pour le PSG. Si le club de la capitale n'a pas encore affronté le Bayern depuis le début de l'ère QSI, il retrouvera une tête connue sur le banc bavarois : celle de Carlo Ancelotti, qui avait entraîné le club parisien de l'hiver 2012 à l'été 2013. Le choc face au géant allemand, sacré champion d'Europe pour la dernière fois en 2013, promet d'offrir son lot d'enseignements pour un PSG en quête de rachat sur la scène européenne après l'humiliation subie face au FC Barcelone la saison passée.

Anderlecht et le Celtic, de vieilles connaissances pour Paris

Paris affrontera d'autres vieilles connaissances. Anderlecht, que le club de la capitale avait éliminé sur la route des demi-finales de la Coupe de l'UEFA 1992-93. Il l'avait aussi retrouvé en phase de poules de la Ligue des champions 2013-14, et Zlatan Ibrahimovic en avait profité pour s'illustrer avec un quadruplé lors de la large victoire des Parisiens à Bruxelles (0-5). Pour les nostalgiques, le Celtic Glasgow rappellera aussi son lot de souvenirs puisque le PSG l'avait sorti sur son parcours victorieux en Coupe des coupes 1995-96 (1-0, 0-3).

La composition des huit groupes :

Groupe A : Benfica (POR), Manchester United (ANG), FC Bâle (SUI), CSKA Moscou (RUS)

Groupe B : Bayern Munich (ALL), Paris Saint-Germain (FRA), Anderlecht (BEL), Celtic Glasgow (ECO)

Groupe C : Chelsea (ANG), Atlético Madrid (ESP), AS Rome (ITA), Qarabag (AZB)

Groupe D : Juventus Turin (ITA), FC Barcelone (ESP), Olympiakos (GRE), Sporting (POR)

Groupe E : Spartak Moscou (RUS), FC Séville (ESP), Liverpool (ANG), Maribor (SLV)

Groupe F : Shakhtar Donetsk (UKR), Manchester City (ANG), Naples (ITA), Feyenoord (P-B)

Groupe G : Monaco (FRA), FC Porto (POR), Besiktas (TUR), RB Leipzig (ALL)

Groupe H : Real Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALL), Tottenham (ANG), APOEL Nicosie (CHY)

