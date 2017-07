Nice-Ajax Amsterdam : Pour les Aiglons, attention à ne pas tout gâcher

Le contexte

Avant la plongée dans le grand monde, les Aiglons vont devoir montrer de quel bois ils sont faits. La Ligue des champions se mérite et Nice ne pouvait pas espérer pire tirage pour ce 3e tour préliminaire que l'Ajax Amsterdam. Souvenez-vous de mai dernier et la débâcle lyonnaise en demi-finale de la Ligue Europa face à la virevoltante jeunesse néerlandaise… Traoré s'en est allé - à Lyon justement - mais Dolberg et Younes, qui doivent encore hanter les nuits de Jallet, N'Koulou, Dikhaby et Morel, sont toujours là.

Il ne faut pas se tromper : Nice joue ce mercredi l'un des matches les plus importants de son histoire moderne. Les Azuréens n'ont plus joué de C1 depuis 57 ans mais ils ont gagné le droit d'y goûter grâce à une saison 2016-2017 exceptionnelle. Cette double confrontation est un premier quitte ou double : son destin s'écrira soit en barrages de la C1 soit en barrages de la Ligue Europa. Autant dire que ce n'est pas le même prestige ni le même enjeu sportif.

Vidéo - Favre : "L'Ajax ? Ca court beaucoup avec un énorme pressing" 01:20

Magnifiques troisièmes de Ligue 1, les Aiglons se sont rapprochés du Graal en bousculant les logiques nationales. Mais ils n'ont pas encore conquis une place européenne. Il ne faut pas tout gâcher. Une élimination précoce de la C1 obligerait sans doute Nice à vendre (Dalbert, Eysseric et même Seri ?). Il faudra se méfier du dernier finaliste de la Ligue Europa. Les deux formations se ressemblent, elles aiment le jeu et l'audace. Même si Amsterdam a perdu un peu de sa joie, traumatisée par le terrible malaise cardiaque du jeune milieu néerlandais Abdelhak Nouri, qui va laisser des séquelles irrémédiables.

Pour cette rencontre, Souquet devrait être préféré à Jallet et Sarr à Dalbert. Sans surprise, Less-Melou, Srarfi, Eysseric et Balotelli se chargeront de l'animation offensive. Cet été, l'Ajax a perdu Klaassen et Traoré, deux membres essentiels de son onze l'an passé. Touché au genou, Singraven est lui absent.

Le joueur à suivre : Mario Balotelli

La Ligue des champions, Mario Balotelli connaît, et plutôt bien. Il l'a déjà remportée en 2010 avec l'Inter Milan. Il jouera ce mercredi son 50e match de Coupe d'Europe. L'Italien est le seul Niçois, avec Dante, à avoir déjà disputé la C1. "Il a commencé un peu en retard mais il a bien bossé", a admis Lucien Favre mardi en conférence de presse à propos de son buteur italien. Nice aura besoin de lui à son meilleur niveau pour franchir l'écueil. C'est une certitude.

Vidéo - Favre : "Balotelli a bien bossé" 01:20

Trois stats à avoir en tête

2. Comme le nombre de participation de Nice à la C1, la dernière fois en… 1960. Chaque fois que Nice a joué la plus prestigieuse des compétitions européennes, il a terminé son aventure en quarts de finale. Espérons la même réussite cette année.

3. Depuis que le nouveau format des qualifications pour la Ligue des champions existe (2009-2010), l'Ajax a joué le 3e tour à trois reprises, se qualifiant deux fois (PAOK Salonique en 2010-2011 et 2016-2017) et s'inclinant une fois (Rapid Vienne en 2015-2016).

4. Nice n'a perdu que 4 de ses 22 matches à domicile en compétitions européennes (14 victoires, 4 nuls).

Vidéo - Dante : "On compte beaucoup sur moi et Balotelli dans ces matches" 01:17

Ils ont dit

Dante, défenseur central de Nice :

" Les cadres devront répondre présents et les jeunes devront se lâcher. L'Ajax presse très haut et cherche à jouer, comme nous. Ça va se décider sur des détails. "

Lucien Favre, entraîneur de Nice :

" La philosophie reste la même mais il y a un tas de choses à améliorer, collectives et individuelles. Il faut travailler et faire progresser les joueurs qui sont là, car il y a encore de la marge. "

Notre avis

Avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de préparation, Nice est resté sur la dynamique positive de la saison dernière. Certes, les départ de Paul Baysse, Younès Belhanda et Ricardo Pereira ont quelques peu affaibli le collectif. Mais l'Ajax est jeune, tendre et a également perdu quelques forces vives par rapport à l’an passé. Si les Aiglons restent aussi disciplinés que la saison dernière, le barrage est tout à fait à leur portée.