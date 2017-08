Nasser Al-Khelaifi : "Ce n'est pas un tirage facile, il y a des grands clubs avec nous"

Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, a réagi en zone mixte au tirage au sort de la phase de poule de la prochaine Ligue des champions : "Ce n'est pas un tirage facile, il y a de grands clubs avec nous, le Bayern, le Celtic, où il est difficile de jouer. Le Bayern est un club historique, avec de grands joueurs et un grand coach. On connaît bien ce club contre qui on jouera pour la première fois depuis que nous avons racheté le PSG. L'objectif est d'être bon sur chaque match, de rester toujours concentré et travailler pour aller le plus loin. Et d'abord passer la phase de poule. Il est trop tôt pour dire si on peut gagner le trophée cette saison, mais c'est notre rêve, notre objectif. On a tout fait pour gagner cette Ligue des champions. Mais il y a d'autres grands clubs en face. (sur le fait de construire la meilleure équipe de l'histoire du PSG) Il y a eu de nombreux présidents avant moi, beaucoup de grands joueurs également. C'est l'histoire du club. On la respecte. On fait désormais le maximum pour nous développer et devenir un plus grand club. Nos supporteurs, la ville de Paris et la France le méritent. On n'est pas encore avec les grands grands clubs. Mais on fait tout pour y arriver."