Nice éliminé après sa défaite contre Naples (0-2)

Il y avait une classe d'écart. Même plus. Largement dominé par Naples, comme lors de sa défaite la semaine passée en Italie (2-0), Nice n'a jamais été en mesure de renverser la situation. Les Aiglons se sont logiquement inclinés mardi soir à l'Allianz-Riviera (0-2) et ne disputeront pas la phase de groupes de la Ligue des champions. L'équipe de Lucien Favre devra se contenter de la Ligue Europa. Très convaincante dans le jeu, celle de Maurizio Sarri a fait la différence au score grâce à José Callejon et Lorenzo Insigne en seconde période et promet d'être un adversaire redoutable en C1.

Il manquait trop de choses à Nice pour rivaliser. Notamment le sens du détail, si précieux dans cette compétition. Le premier but napolitain a parfaitement illustré cette lacune. Sur la touche pour se faire poser un strap à la main, au grand dam d'un Lucien Favre excédé, Mario Balotelli a laissé ses coéquipiers à dix pendant quelques instants et la sanction est tombée. Esseulé côté gauche, Marek Hamsik a pu adresser un centre impeccable à José Callejon, libre de tout marquage, qui n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 48e).

Le score aurait pu être plus lourd

Lorenzo Insigne a corsé l'addition en fin de match à la conclusion d'un long une-deux avec Faouzi Ghoulam (0-2, 89e). Mais deux buts, c'est finalement un moindre mal pour l'équipe de Favre tant Naples était au-dessus. Le score aurait été bien plus lourd si les Italiens avaient fait preuve de davantage d'efficacité face au but. Mais Dries Mertens a manqué de précision (35e, 40e, 73e) et de réussite, avec un tir renvoyé par le poteau de Yoan Cardinale (49e). Le gardien niçois a par ailleurs répondu présent devant l'attaquant belge (14e) puis face à Lorenzo Insigne (64e, 66e) pour limiter la casse.

De leur côté, les Niçois sont désespérément restés inoffensifs. Il y a bien eu une frappe trop écrasée de Wesley Sneijder (5e), une tête non cadrée d'Allan Sain-Maximin (69e) et un tir d'Igniatius Knepe Ganago (84e), entré à la place d'un Balotelli sifflé par une partie du public, mais c'était trop peu. L'Italien, décevant, n'a pas fait de miracle, tout comme Sneijder, Jean-Michaël Seri, ou encore Pierre Lees-Melou qui trouvait la barre de Reina à la 90e. Mais l'écart béant entre Naples et Nice allait bien au-delà des individualités. Sur le plan du collectif et de l'expérience, les Napolitains ont affiché une supériorité très nette. En toute logique. Et les Aiglons n'ont pas de regrets à avoir.