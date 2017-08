Nice qualifié pour les barrages après son nul arraché face à l'Ajax (2-2)

L'OGC Nice sera au rendez-vous des barrages de la Ligue des champions. Après un match nul (1-1) à l'Allianz Riviera mercredi dernier, les Niçois sont allés décrocher un match nul précieux (2-2) à l'Amsterdam ArenA ce mercredi. Après une bonne entame de match matérialisée par un but d'Arnaud Souquet, ils ont progressivement subi la domination de l'Ajax Amsterdam et cédé à deux reprises. Mais les joueurs de Lucien Favre ont du cœur et sur une inspiration géniale de Jean Michaël Seri en fin de match, l'OGCN a fait un pas supplémentaire vers la phase de groupes de la prestigieuse et lucrative C1.

Une nouvelle fois, Nice n'avait pas la faveur des pronostics et une nouvelle fois, le club niçois a créé la surprise. Après avoir terminé la saison dernière à la troisième place derrière deux mastodontes (Monaco et PSG) grâce à une identité de jeu marquée, les Aiglons se sont offert le scalp du dernier finaliste de la Ligue Europa. Pas inhibés par la pression inhérente à une telle rencontre, ils sont beaucoup mieux rentrés dans la partie en ouvrant le score grâce à Arnaud Souquet (1-0, 3e), qui marquait après un arrêt d'André Onana sur un tir de Pierre Lees-Melou, consécutif à une action rondement menée.

Seri a changé le match

Ce but encaissé a réveillé l'Ajax, qui disputait cette rencontre dans un contexte particulier puisque plusieurs hommages ont été rendus à Abdelhak Nouri, victime d'un malaise cardiaque le 8 juillet dernier qui a entraîné des "lésions cérébrales permanentes". Les Néerlandais ont alors mis en place leur jeu tout en redoublements de passes et courses pour déborder Nice. Après l'égalisation de Donny van de Beek - déjà buteur à l'aller - (1-1, 26e), les Amstellois n'ont pas desserré l'étreinte dans le sillage d'un Justin Kluivert virevoltant, qui a constamment pris le dessus sur un Malang Sarr dépassé par les événements.

Donny van de Beek (Ajax Amsterdam), buteur contre l'OGC NiceGetty Images

En toute logique, après une entame de seconde période aboutie et marquée par plusieurs occasions (46e, 49e, 51e, 53e), le vice-champion des Pays-Bas a inscrit un second but (2-1, 56e) grâce à Davinson Sanchez à la conclusion d'une superbe action initiée par Hakim Ziyech et relayée par Nick Viergever. Mais Nice a petit à petit sorti la tête de l'eau avant de porter l'estocade dans les dernières encablures de la rencontre. Un bon travail de Vincent Marcel, une passe d'Alassane Pléa - qui retrouvait la compétition pour la première fois depuis février - et une talonnade exceptionnelle de Jean Michaël Seri pour servir sur un plateau Marcel (2-2, 79e). Comme un symbole, c'est par le jeu que Nice s'est frayé son chemin vers les barrages.

Alors que la reprise du Championnat se profile samedi à Saint-Etienne, les regards sont déjà braqués sur vendredi et le tirage au sort des barrages. Les potentiels adversaires présentent un sacré pedigree : Séville, Naples, Liverpool, CSKA Moscou et Sporting Portugal. Mais après avoir écarté l'Ajax Amsterdam, la marche qui précède la phase de groupes de la Ligue des champions paraît déjà moins haute pour les Niçois.