Peu importe le tirage, Nice devra faire très fort en barrages

Nice a peut-être passé un sacré cap en écartant de sa route l'Ajax Amsterdam, finaliste de la Ligue Europa, mais le chemin est loin d'être terminé pour le Gym. La qualification pour les barrages en poche, leurs yeux sont désormais tournés vers Nyon. C'est là qu'on connaîtra le futur adversaire de Lucien Favre et ses hommes lors du tirage au sort prévu vendredi. Et avant même l'ouverture des boules vendredi, l'OGCN est certain de tomber sur un adversaire des plus costauds.

Reversée dans la liste des non-champions la saison dernière, l'équipe française voit entrer dans la compétition le quatrième de Liga, Premier League, Bundesliga et le troisième de Serie A et de Liga NOS en 2016-2017. Et avec son faible coefficient UEFA vis-à-vis des autres formations de cette liste, le Gym n'est pas tête de série, ouvrant en grand la possibilité d'un choc de prestige pour accéder aux phases de poules de la Ligue des champions. Les possibles adversaires des Niçois sont ainsi :

Le FC Séville (Espagne)

Naples (Italie)

Liverpool (Angleterre)

Le CSKA Moscou (Russie)

Le Sporting Portugal (Portugal)

Des adversaires tous très costauds, habitués des joutes européennes, et présentes - sauf Liverpool - en phase de poules de la C1 la saison dernière. Les autres équipes non tête de série (Steaua Bucarest, Hoffenheim, l'Istanbul Basaksehir et les Young Boys Berne) apparaissent sur le papier autrement plus abordables.

L'autre liste, celle des champions nationaux qui s'affronteront entre eux, est constituée de l'Olympiakos (Grèce), le Celtic Glasgow (Ecosse), København (Danemark), l'APOEL Nicosie (Chypre), Maribor (Slovénie), Qarabağ (Azerbaïdjan), Astana (Kazakhstan), Rijeka (Croatie), l'Hapoel Beer-Sheva (Israël) et le Slavia Prague (République Tchèque).