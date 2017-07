Tenu en échec sur sa pelouse par l'Ajax, Nice a loupé le coche (1-1)

Les Aiglons ont goûté à la Ligue des champions et à son exigence. Opposés à l'Ajax Amsterdam au troisième tour préliminaire de la C1, les Niçois ont dû se contenter d'un match nul lors de la manche aller disputée sur leur terrain (1-1), mercredi soir. Si Mario Balotelli avait ouvert le score en première période (32e), les Néerlandais ont su égaliser peu après la pause par Donny van de Beek (49e) dans une rencontre équilibrée, disputée et engagée. Les joueurs de Lucien Favre devront marquer et ne pas perdre au match retour, dans une semaine à l'Amsterdam Arena, s'ils veulent accéder aux barrages de la C1 et continuer de rêver.

D'abord malmenés dans le jeu par des Amstellodamois remuants mais finalement peu dangereux, les Niçois sont progressivement entrés dans leur match. Portés par un public bouillant, ils ont commencé à récupérer de bons ballons dans l'entre-jeu notamment grâce au vigilant Koziello. Les premiers contres azuréens ont été mal exploités mais ils ont permis aux hommes de Lucien Favre de prendre confiance et de mettre en évidence les prises de risques des défenseurs adverses.

Balotelli en jambes, Cardinale souffle le chaud et le froid

L'aventureuse arrière-garde de l'Ajax n'a rien pu quand Jean-Michaël Seri a magnifiquement percuté à l'entrée de la surface d'Onana et s'est joué de trois joueurs après une récupération de balle dans les 25 mètres adverses. Le milieu niçois a ensuite parfaitement centré à ras de terre vers Mario Balotelli qui a poussé le ballon au fond des filets (1-0, 32e). Annoncé en bonne forme par le coach suisse de Nice, Balotelli s'est en effet montré concerné et en jambes tout au long de son match. Parfois même un peu trop énergique, il a pris un carton jaune juste avant son but. Il s'est aussi révélé très à l'aise techniquement, altruiste et volontaire. Il a toutefois dû quitter le terrain avant le dernier quart d'heure, visiblement touché à une cuisse.

Dans cette soirée à la fois intense et ouverte, Yoan Cardinale fut l'autre Niçois le plus en vue. Visiblement tendu, le portier de 23 ans a fait frémir les supporters du Gym avec une relance ratée (25e). Il a surtout relancé l'Ajax en début de seconde période avec un dégagement au poing mal négocié sur un centre de Justin Kluivert que Donny van de Beek a sanctionné d'une reprise de volée synonyme d'égalisation (1-1, 49e). Le gardien niçois a ensuite poussé un grand ouf de soulagement quand la tête à bout portant de Davinson Sanchez s'est écrasée sur sa transversale (72e).

Entamés physiquement, les Aiglons ont souffert face aux derniers finalistes de la Ligue Europa et il a fallu une parade de Cardinale pour empêcher Frenkie De Jong de donner l'avantage à l'Ajax en toute fin de rencontre (86e). Le gardien niçois s'est encore montré décisif sur une reprise d'Hakim Ziyech (89e). Les joueurs de Favre ont utilisé leurs dernières forces pour tenter d'arracher la victoire dans les ultimes minutes mais Alassane Pléa, entré en jeu à la place de Balotelli, a manqué la balle de match en croisant trop son tir du gauche (90e+3). Dans une semaine à Amsterdam, il ne faudra pas manquer ce genre d'opportunités.