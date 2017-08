Tirage de la Ligue des champions : Ce que Monaco et le PSG peuvent espérer… et redouter

Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour le football français. Contrairement à l'ASM en 2016, Nice n’a pas réussi à franchir le cap des barrages contre Naples, un adversaire qui lui était, il est vrai, nettement supérieur (4-0 au score cumulé). Si trois clubs tricolores avaient pris part à la phase de poules de la Ligue des champions l’an passé, seules deux équipes seront donc présentes à Monaco jeudi pour la traditionnelle cérémonie de l’UEFA (18h). A savoir le champion de Ligue 1, Monaco, et son dauphin, le Paris Saint-Germain.

Et pour le coup, le plateau de l’édition 2017-18 de la compétition s’annonce particulièrement relevé. Une combinaison de facteurs peut expliquer ce phénomène : le pot 1 toujours composé des champions des huit principaux championnats, le classique jeu des indices, l’absence de surprises majeures lors des tours préliminaires et la présence de cinq clubs anglais. Une chose est sûre à l'heure où l'on écrit ces lignes, le hasard pourrait plus que jamais conditionner le parcours des deux formations françaises.

Monaco, plutôt "l’enfer" ou le "paradis" ?

Pire tirage : Monaco, Manchester United, Naples, CSKA Moscou

Monaco, Manchester United, Naples, CSKA Moscou Meilleur tirage : Monaco, FC Porto, FC Bâle, Qarabag

C’est un petit jeu qui prête toujours à discussion. Chacun a son avis, son intuition. Mais voilà à quoi pourrait ressembler le groupe de Monaco en fonction de la chance dont bénéficieront les hommes de Leonardo Jardim. Le pot 2, qui contient notamment Manchester United, mais aussi le Barça, jouera un rôle dans le destin des Monégasques. Les Red Devils, forts d’un recrutement ambitieux, semblent armés pour disputer leur chance en C1 cette saison. Les Blaugrana, qui ont évidemment perdu gros avec le départ de Neymar, apparaissent plus "friables" que par le passé. Quant à l'Atlético, Dortmund ou City, ce sont des adversaires de taille mais dont l'ASM ne doit pas avoir peur (les Monégasques ont sorti les deux derniers cités en huitième et en quart la saison passée). Au milieu de ce regroupement de clubs majeurs, le FC Porto reste a priori l'opposant le plus abordable

Radamel Falcao face à Manchester CityPanoramic

Mais pour le champion de L1, c’est surtout le chapeau 3 qui déterminera le degré de difficulté de la phase de groupes. Naples et Tottenham y figurent notamment. En sortant facilement l'OGCN, le troisième du dernier exercice de Serie A a rappelé au foot français - si c'était nécessaire - que l'affronter ne sera pas une partie de plaisir. Les Spurs, qui souhaiteraient certainement éviter l'ASM en raison des confrontations perdues (à chaque fois 2-1) en 2016, ont malgré tout de sérieux arguments à faire valoir, leur effectif ayant peu bougé. L'ASM préférerait à n'en pas douter hériter du FC Bâle, qui avait fait pâle figure la saison passée en terminant dernier de sa poule avec deux petits points.

Il existe également de gros écarts entre les équipes supposément plus fortes dans le pot 4, et les autres. Les déplacements en Russie ne sont jamais évidents à gérer en fin d'année. Aussi, le CSKA Moscou constituerait un mauvais tirage. Tout l'inverse de Qarabag, un adversaire novice en C1 plus qu'abordable.

Le pot 1 comme juge de paix pour le PSG

Pire tirage : Real Madrid, PSG, Naples, CSKA Moscou

Real Madrid, PSG, Naples, CSKA Moscou Meilleur tirage : Spartak Moscou, PSG, FC Bâle, Qarabag

En terminant seulement deuxième du championnat, le PSG n'a pas seulement laissé échapper le titre, il s'est aussi compliqué la tâche dans sa route vers les tours à élimination directe. Du moins, dans l'absolu, car il est certain que le club s'est renforcé comme jamais cet été. Résultat, il n'a a priori rien à craindre du tirage au sort. Reste que le PSG a pris la mauvaise habitude de terminer deuxième de son groupe. Y compris lorsque le scénario leur est totalement favorable. Or, il pourrait, comme en 2015, tirer le Real Madrid, qui démontre semaine après semaine qu'il est le candidat numéro un à sa propre succession. Paradoxalement, si le pot 2 renferme un grand nombre d'adversaires sérieux, le pot 1 pourrait offrir des équipes plus faibles sur le papier. A l'image du Spartak Moscou, piteux onzième du championnat de Russie après sept journées, ou encore les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, peu à leur aise sur la scène européenne ces deux dernières saisons.

Au-delà de la première place, si les Parisiens sont certains d'éviter un duel des plus polémiques contre le Barça, ils pourraient également hériter, à l'instar de Monaco, de Naples dans le chapeau 3. Or, Maurizio Sarri et les siens ne seront pas là pour faire de la figuration mais bien pour aller chercher un nouveau huitième de finale, eux qui ont justement bousculé les Merengue à ce stade de la compétition en C1 la saison dernière. Si Anderlecht, Besiktas ou l'Olympiakos ne seraient pas de mauvais tirages, le FC Bâle reste, comme pour l'ASM, l'adversaire le plus abordable dans le pot 3.

Enfin, Neymar et ses nouveaux partenaires ne seraient certainement pas contre éviter une double confrontation face au CSKA Moscou ou Leipzig, membres du pot 4. Qarabag ou l'APOEL Nicosie ferait en revanche le bonheur des Parisiens, en dépit du long déplacement en Azerbaïdjan.

Cristiano Ronaldo face à Edinson Cavani (PSG Real Madrid)Panoramic