VIDEO - Ajax-Nice : le bel hommage de l'ArenA d'Amsterdam à Abdelhak Nouri

L'émotion était au rendez-vous. Près d'un mois après le malaise cardiaque qui lui a engendré des lésions cérébrales graves et permanentes, Abdelhak Nouri, grand espoir de l'Ajax Amsterdam âgé de 20 ans, a fait l'objet d'un très bel hommage, mercredi à l'ArenA. Au moment où l'équipe la plus titrée des Pays-Bays et l'OGC Nice entraient sur la pelouse pour disputer le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, un immense tifo représentant le numéro 34 local a été déployé en tribune.

L'émotion est encore montée d'un cran à la 34e minute de jeu lorsque les spectateurs amstellodamois et les supporters des Aiglons ont consacré une minute d'applaudissements nourris à "Appie" sous les yeux des membres de sa famille. Sur la pelouse, le jeu a même été brièvement interrompu pour permettre aux joueurs d'accompagner le public dans cette belle initiative.