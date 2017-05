Ajax Amsterdam - OL : Lyon attend tellement de ce rendez-vous

Le contexte

4e en Ligue 1, Lyon n'a plus grand-chose à jouer dans l'Hexagone. L'OL n'a plus d'yeux que pour la Ligue Europa, après un quart de finale mouvementé face au Besiktas Istanbul, remporté au terme d'une séance de tir au but au couteau. Cette compétition, les Gones la veulent depuis cet hiver et leur troisième place en phase de poules de la Ligue des champions. En évitant l'épouvantail Manchester United en quart puis en demi-finale, les Lyonnais ont eu le tirage heureux. L'Ajax Amsterdam, club mythique du football européen, n'est plus le géant de ses glorieuses époques. Mais prendre les Néerlandais pour une cible facile aurait tout de l'erreur d'appréciation.

Car si l'effectif amstellodamois ne déborde pas de noms ronflants, l'équipe de Peter Bosz n'aura rien d'une sinécure. L'Ajax propose un jeu haletant, porté sur l'offensive, tout en s'appuyant sur une solide base défensive. Les Néerlandais n'ont ainsi plus encaissé de buts à domicile en Ligue Europa depuis quatre matches. L'opposition de style avec l'attaque tout feu tout flamme lyonnaise sur la scène européenne promet des étincelles. Reste encore à savoir si tous les ingrédients seront réunis pour allumer la mèche.

Corentin Tolisso buteur lors de Juventus - Lyon en Ligue des Champions le 2 novembre 2016AFP

Présents dans le groupe, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso restent très diminués pour la rencontre. Avec sa plaque tournante tout juste de retour et son artificier en chef probablement absent, Bruno Genesio verrait ses options particulièrement réduites à la Johan Cruyff Arena. Privée également de Memphis Depay, non qualifié pour la compétition, l'attaque de l'OL se trouverait alors amoindrie et obligerait l'entraîneur du club rhodanien à aligner Nabil Fékir en pointe, un poste où l'international français n'a pas brillé cette saison. Les supporters des Gones croisent désormais les doigts pour voir leurs deux cadres sur la pelouse mercredi.

Le joueur à suivre : Mathieu Valbuena

Même si Alexandre Lacazette tenait sa place, l'avant-centre lyonnais ne sera pas à 100% de ses moyens. L'attaque étant la force première de l'équipe lyonnaise, il faudra alors que d'autres éléments offensifs se montrent et prennent les choses en main. Mathieu Valbuena a le profil idéal. Il a l'expérience du haut niveau européen et international. Il a été précieux en Coupe d'Europe cette saison, notamment en quart de finale contre le Besiktas. Son profil à la fois dribbleur et distributeur peut perturber les latéraux de l'Ajax, surtout avec les absences de Sinkgraven et Veltman, habituels titulaires.

Valbuena a les qualités pour être, le temps de cette rencontre, le dépositaire du jeu lyonnais et la dernière lame à la finition. Lyon compte sur lui pour faire tourner en bourrique les néerlandais et percer leur défense.

Mathieu Valbuena (OL) contre SévilleAFP

Trois stats à avoir en tête

12 : Le nombre de matches sans défaite consécutifs pour l'Ajax à domicile. Les Néerlandais restent même sur six victoires de rang.

19 : Lyon a inscrit 19 buts en compétition européenne en 2017. Aucune équipe n'a fait mieux cette année, et de loin. Besiktas et le Bayern Munich pointent à "seulement" 13 réalisations.

1997 : L'Ajax n'a plus disputé de demi-finale européenne depuis vingt ans. Une autre époque et une nouvelle génération prête pour la succession.

Ils ont dit

Peter Bosz (entraîneur de l'Ajax Amsterdam)

" La présence de Lacazette ? On ne sait pas s’il va jouer. On a préparé les deux scénarios. Peu importe, nous sommes prêts. "

Mathieu Valbuena (OL)

" Face à la Roma comme devant Besiktas, l'équipe a montré beaucoup de caractère, mais il faudra faire encore plus pour sortir l'Ajax. "

Bruno Genesio (entraîneur de l'OL)

" C'est un très grand club, avec un passé énorme et un modèle de formation. C'est un vrai plaisir d'affronter cette équipe. Malgré ce qu'on entend, il faut être très prudent. "

Vidéo - Genesio : "Malgré ce qu'on entend, il faut être très prudent" 01:17

Notre avis

Sans son buteur attitré, Lyon pourrait changer son fusil d'épaule. Au revoir les prises de risque offensives et le jeu ouvert, bonjour les contres assassins en profitant des faiblesses de l'adversaire. Le pari serait risqué tant l'Ajax semble solide cette saison à domicile en Ligue Europa, mais vaudrait le coup d'être tenté. Ramener un match nul, même sans but, laisserait de belles perspectives avant le match au Parc OL, surtout avec les retours de Lacazette et Tolisso en pleine forme.

Par chance, les Néerlandais ne sont pas eux non plus au complet, leur attaquant Bertrand Traoré pourrait également manquer à l'appel. Et ils pourraient aussi souffrir du défaut de leur principale force, la jeunesse. Leur manque de vécu à ce niveau en comparaison de celui des Gones pourrait coûter cher. Aux Lyonnais d'en profiter, sans pour autant compromettre leurs chances à trop se découvrir.