Ajax - OL : Bertrand Traoré, grand parmi les gamins

Parmi les nombreux espoirs alignés par l'entraineur Peter Bosz qui dispose d'un groupe à la moyenne d'âge de 23 ans, Bertrand Traoré ne figure pas parmi ceux issus de "De Toekomst", le fameux centre de formation de l'Ajax Amsterdam. Mais depuis son arrivée en prêt en début de saison en provenance de Chelsea, il s'est mué en leader d'attaque du haut de ses 21 ans. Son doublé face à Lyon dans l'Amsterdam Arena ne manquera pas de lui ouvrir la porte d'un retour chez les Blues ou d'un transfert vers l'un des grands clubs européens.

Avant d'être infernal offensivement, le petit frère d'Alain Traoré a été contraint pendant une bonne vingtaine de minutes à faire des sacrifices et il l'a fait sans broncher. Par son repli défensif, il a été d'une aide non négligeable pour éteindre les premières attaques lyonnaises alors que l'Ajax faisait le dos rond. Mais c'est bien dans la partition délivrée dans le camp lyonnais qu'il a étalé toutes ses grandes qualités.

Au sein d'un trio amstellodamois en verve avec Kasper Dolberg et Amir Younes, l'international burkinabè a d'abord été chanceux sur l'ouverture du score contre le cours de jeu où il effleure le ballon sur un coup franc d'Hakim Ziyech (25e). Au lieu de se disperser dans l'euphorie de ce but, l'attaquant n'a aucunement relâché sa discipline et s'est montré à nouveau décisif sur un dégagement court et manqué d'Anthony Lopes. D'une interception de la tête, il a remporté un duel aérien avec Jérémy Morel, transformé en passe décisive précise pour Kasper Dolberg qui a exécuté Anthony Lopes d'un tir croisé (34e).

Traoré, le détonateur du feu d'artifice de l'Ajax

Avant tout réaliste pendant quarante-cinq minutes, l'Ajax a ensuite imposé une furia à son adversaire lyonnais complètement démobilisé. Bertrand Traoré en a été l'un des détonateurs par sa vitesse et sa capacité à percuter balle au pied. Sa présence sur tous les fronts de l'attaque a été récompensée par un doublé lorsqu'il a repris à bout portant le centre d'Hakim Ziyech (71e) pour le but du 4-1.

Mais dans un collectif avec des joueurs jeunes et généreux, il a su aussi faire preuve d'altruisme. Il a par exemple choisi de servir Ziyech après un contre mené à grandes enjambées au lieu de poursuivre son effort en solo (81e). Dans la foulée, alors que Lyon était asphyxié comme souvent en seconde période, sa passe en retrait pour Davy Klaassen a trompé une défense lyonnaise à peine repliée mais son capitaine a trop enlevé sa frappe (83e). Epuisé, Traoré a logiquement fini cette demi-finale aller perclus de crampes.

Annoncé titulaire en pointe, Bertrand Traoré a finalement pris ses aises dans le couloir droit où il est souvent aligné aussi bien en club qu'avec la sélection. Lors de la CAN 2017 au Gabon, il avait d'ailleurs été l'un des leaders d'une sélection burkinabé surprenante et arrivée troisième du tournoi. Mais c'est bien sous les couleurs d'un club que ses promesses tardaient à éclore au plus haut niveau. Après trois saisons dans l'anonymat du banc de Chelsea puis deux bonnes années avec Vitesse Arnhem, son talent a enfin été révélé au grand jour pour son premier match dans un dernier carré européen.