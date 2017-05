Ajax-OL - Tousart : "L'Ajax ? C'est plutôt mon père qui m'en parle..."

Lucas Tousart, comment l'OL aborde-t-il cette demi-finale de C3 ?

L.T : Bien. Nous avons déjà fait un bon parcours dans l'épreuve mais nous ne devons pas nous arrêter là. Les quatre demi-finalistes se valent. Nous tombons sur l'Ajax, nous avons toutes nos chances et nous allons nous donner les moyens d'aller au bout. Nous avons envie d'aller en finale et de la gagner. Il reste trois matches et nous devons tout donner et surtout ne pas nourrir de regrets. Si l'adversaire est plus fort, il sera plus fort. Mais nous avons les moyens de livrer une belle performance à Amsterdam pour être dans les conditions les meilleures au retour au Parc OL.

L'Ajax est-il encore un grand nom européen pour un jeune de 20 ans ?

L.T : C'est une institution mais je connais pas trop. J'ai déjà affronté l'Ajax en Youth league (la Ligue des champions pour les jeunes), la saison dernière, et nous avions perdu (3-0 en 8e de finale, NDLR). Leur philosophie de jeu m'avait bien plu. Je m'étais un peu renseigné. Quand j'étais petit, ce n'était plus un club très en vogue. C'était un peu dépassé. C'est plus mon père qui m'en parle, de Johan Cruyff... De par ce que j'entends, cela représente beaucoup au niveau des caractéristiques de jeu. C'est un club qui a gardé ses principes. L'Ajax est un peu comme nous. Ces dernières années, ce club n'a pas fait des performances européennes plus marquantes que les nôtres.

Winston Bogarde sous le maillot de l'Ajax contre la Juventus.Getty Images

Jouer le retour à domicile, qu'est-ce que ça change ?

L.T : Pas mal de choses. Devant notre public, nous avons fait la différence à l'aller contre la Roma ou le Besiktas. Pour moi, c'est une force de recevoir en second mais la première manche est la plus importante. Nous pouvons, si nous faisons bien les choses à l'aller, en marquant notamment, aborder plus sereinement le match retour sur notre terrain.

Alexandre Lacazette est dans le groupe mais revient juste de blessure et pourrait manquer l'aller...

L.T : C'est handicapant de ne pas l'avoir. Nous avons quand même les arguments comme nous l'avons montré à Angers (succès 2-1 en championnat). Cette blessure tombe au mauvais moment avec ces échéances et cette demi-finale, même s'il n'y a jamais de bons moments. Nous le récupèrerons, je pense, au retour (en pleine possession de ses moyens). Ce sera alors une force. Alex est notre meilleur joueur offensif, il marque beaucoup. Il participe aussi beaucoup au jeu. Sans un tel joueur, de classe internationale, c'est comme dans toutes les équipes, c'est plus compliqué.

LacazetteEurosport

Il y a deux ans, vous étiez encore à Valenciennes (L2), comment jugez-vous votre évolution dans l'effectif lyonnais ?

L.T : Depuis mon arrivée, j'ai progressé. Cela ne s'est pas vu tout de suite par le temps de jeu même si je sentais que je m'améliorais aux entraînements. J'ai pu saisir ma chance cette année. Peu à peu, je fais ma place. Au niveau du groupe, quand on enchaîne les bonnes performances, on prend de l'importance, on est regardé différemment, mais il faut garder la tête froide et continuer à travailler.