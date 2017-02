Après ASSE-MU : Paul Pogba : "Magique de jouer contre son frère"

De notre envoyé spécial à Saint-Etienne,

Quand ils débarquent, ils ne passent pas inaperçus. Le style, les coiffures, les carrures : les trois frères Pogba aimantent l'attention. Alors, quand ils ont débarqué devant les journalistes après Saint-Etienne - Manchester, la tension est montée d'un cran. Au bout d'une cohue sans nom, c'est le cadet, Paul, qui s'est excusé au jeu des questions/réponses, non sans se faire prier. Un petit évènement pour celui qui a pris l'habitude de snober les journalistes mais toujours avec le sourire. Mais ce mercredi, il a fini par lâcher quelques phrases devant une assistance très insistante.

La Pioche est revenue sur cette expérience si particulière : jouer face à son frangin. "C'est magique de jouer contre son frère", a réagi celui qui a illuminé cette double prestation par sa classe. "Il est venu à Old Trafford, je suis venu à Saint-Etienne. On va garder le sourire même si Florentin a perdu. La famille est contente." Et la famille, ça compte chez les Pogba.

Paul Pogba (Manchester United) devant Loïc Perrin (Saint-Etienne)AFP

Patron du milieu

Les deux frères étaient inséparables sur la pelouse et en dehors. Ils ont voulu profiter de Geoffroy-Guichard jusqu'au bout : "L'ambiance est très bonne", a réagi le milieu de Manchester United. "Je n'étais pas surpris. Je suis venu plusieurs fois à Sainté. Ca fait plaisir de les voir crier à chaque match." Mais ce mercredi, Saint-Etienne ne pouvait pas grand-chose.

Si, à son image, Man U a peiné en début de saison, les Red Devils et leur milieu de terrain étaient absolument intouchables. Comme à l'aller, Pogba a régné en maître sur l'entrejeu. Dans la récupération d'abord où il a imposé sa grande carcasse de 191 centimètres face à des Stéphanois soudain bien minuscules. Dans la relance également où son entente avec Zlatan Ibrahimovic s'impose comme la principale arme offensive de ce Manchester sauce Mourinho.

Il lui a fallu du temps mais le Français est désormais le patron du milieu de Manchester. Cela a sauté aux yeux lors de la double confrontation face aux Verts. Commencée par un récital du cadet, la soirée des Pogba s'est terminé en musique. Derrière les portes de la zone mixte résonnait la Pogbdance. Et il n'était pas difficile d'imaginer la scène réunissant les trois gaillards.