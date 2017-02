ASSE - Manchester United : Faire l'impasse ? Impossible pour les Verts

Le vent tourne. Le souvenir est pourtant frais mais le temps fait son travail. A mesure que le retour face à Manchester se rapproche, l'espoir renaît dans le camp stéphanois. Quelques minutes après la défaite dans les couloirs d'Old Trafford, Romain Hamouma ne se faisait pas d'illusion : "2-0, on gardait un semblant de chance. Là… De l'espoir ? Non, il ne faut pas se voiler la face." Mardi, le milieu offensif des Verts avait changé de discours : "Il y a de l'espoir." "En mettant de la folie, l'exploit n'est pas impossible", a répliqué Bernard Caïazzo, président du comité de surveillance de l'ASSE.

Vidéo - 16es - Galtier : "Jouer le match pour le gagner" 01:36

Les Verts ont déjà renversé des scénarios bien mal engagés en Coupe d'Europe. Ce sont leurs comebacks face au Bayern en 1969 (2-0 à l'aller, 3-0 au retour), à l'Hadjuk Split en 1974 (4-1 à l'aller, 5-1 au retour) ou au Dynamo Kiev en 1976 (2-0 à l'aller, 3-0 au retour) qui ont construit leur légende. Sauf que ce mercredi, le handicap est plus lourd encore (3-0) et le fossé entre les deux équipes plus immenses. Objectivement, l'ASSE n'a qu'une infime chance de voir les 8es de finale de la Ligue Europa. Et pourtant, elle va jouer le coup à fond. Pourquoi ? Parce que les Verts n'ont pas le choix.

Pour le prestige de l'affiche

Voilà plus de trente ans que Geoffroy-Guichard n'avait pas accueilli une affiche aussi prestigieuse. "Le retour représente le plus grand événement à vivre à Geoffroy-Guichard depuis les années 1980", rappelle Bernard Caïazzo. "Manchester United est le plus gros budget dans le monde devant le Real Madrid et Barcelone et peut-être actuellement une des quatre ou cinq meilleures équipes du monde, invaincue depuis près de vingt matches. José Mourinho veut gagner l'Europa League et il aligne sa meilleure équipe. L'AS Saint-Etienne est fière d'accueillir Manchester United."

Si le résultat de l'aller fragilise l'enjeu sportif, Saint-Etienne ne peut pas se permettre de lâcher cette rencontre. Ces affiches sont trop rares et donc précieuses pour un club qui a multiplié les matches contre des adversaires anonymes depuis son retour en Coupe d'Europe. C'est pour ces affiches que bat le cœur de Saint-Etienne. Et, depuis les années 80, l'encéphalogramme était plat comme la main.

Pour Geoffroy-Guichard

C'est un volcan qui attend Manchester. 3-0 ou pas, peu importe. Geoffroy-Guichard sera incandescent. "On aura un stade plein avec une très grosse ambiance et on se doit de respecter cela", a résumé Christophe Galtier. "Le stade est plein depuis les trois heures qui ont suivi le tirage au sort. Il est impossible de ne pas aligner la meilleure équipe possible. Par respect pour nos supporters." Le chaudron sera évidemment plein à ras bord et il n'est pas question pour les Verts de décevoir leurs supporters. Ce sont 42 000 supporters qui le garniront.

Vidéo - Galtier : "Impossible de ne pas aligner la meilleure équipe" 01:00

Parce que, sait-on jamais…

Le match aller est un trompe l'œil. Jeudi dernier, il n'y avait pas trois buts d'écart entre les deux équipes. Manchester a infligé une grosse pression en seconde période mais les Verts méritaient de marquer avant la pause. Les Red Devils ont pu compter sur un arbitrage conciliant. "On a un handicap énorme", a analysé Christophe Galtier mardi. "Il n'est pas insurmontable. D'autant plus qu'il reste un espoir." Cet espoir

auquel se raccroche Saint-Etienne tient à un fil. Il ne faudra surtout pas encaisser de buts, sous peine de devoir en inscrire cinq. "Si on en prend un, c'est terminé", a assez bien résumé Romain Hamouma. Le plan à suivre est simple : emballer la rencontre le plus rapidement possible et souffler sur les braises. Si l'ASSE marque dans le premier quart d'heure, alors la magie de Geoffroy-Guichard pourra opérer comme au bon vieux temps.