Avant OL - Ajax : Alexandre Lacazette ou le déni du sauveur

L'histoire, Alexandre Lacazette a dû l'entendre des dizaines de fois depuis mercredi dernier. En encaissant un cinglant 4-1 à Amsterdam, Lyon s'est mis dans de beaux draps pour l'objectif de sa fin de saison, la Ligue Europa. L'équipe de Bruno Genesio est désormais contrainte à inscrire au moins trois buts pour espérer rejoindre Stockholm et la finale. La situation est très compromise mais pas impossible n'est pas Gone. En 2001-2002, l'OL s'était déjà incliné 4-1, cette fois sur la pelouse du FC Bruges. A Gerland, un succès 3-0 avait sauvé la mise du club et assuré une qualification en huitième de finale de feu la Coupe UEFA.

Le héros du soir se nommait Sonny Anderson. L'attaquant lyonnais, vedette de l'effectif de Jacques Santini avait inscrit un triplé retentissant pour assurer la victoire des siens. 15 ans plus tard, les regards sont tournés vers un autre buteur prolifique, Alexandre Lacazette. L'international français est incontestablement l'atout offensif numéro un des Rhodaniens. Pour ce qui est peut-être sa dernière saison avant un départ vers l'étranger, le Lyonnais pur jus peut inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de son club.

Au bon souvenir d'Anderson

Après tout, quel joueur, avant-centre de surcroit, ne rêve pas d'être l'homme des grands matches de son équipe de cœur ? Selon ses propres dires, le numéro 10 de l'OL n'est pas de ceux-là. Non, Lacazette pense collectif avant tout dans une déclaration des plus convenues à la veille d'un tel rendez-vous.

" Si j’ai la chance de réaliser le même exploit que Sonny, c’est avec plaisir que je le ferais... mais je ne me vois pas dans le rôle de sauveur. "

"Je fais partie d'un groupe et j’ai envie d’aider mes partenaires en marquant ou en les faisant marquer" assure l'homme aux 31 buts cette saison. L'attitude et l'intention sont louables tant un excès d'individualisme pourrait faire plus de mal que de bien dans ce match couperet. Mais qu'il ne se voile pas la face. Qu'il le veuille ou non, il devra sans doute avoir ce côté superhéros, prêt à prendre ses responsabilités. Sans lui, Lyon n'a presque aucune chance.

Un seul être vous manque et toute votre attaque est dépeuplée

Le match aller en a été une preuve édifiante. Blessé lors du quart de finale retour au Besiktas Istanbul, il n'avait pu revenir à temps pour débuter sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam. Avec un trio d'attaque Valbuena – Fekir – Cornet, les hommes de Bruno Genesio se sont montrés d'une fébrilité coupable devant. Sans idées, et sans réalisme à l'image des face-à-face manqués par Fékir face au gardien amstellodamois Onana, l'OL avait manqué l'opportunité de revenir à la maison avec un peu plus d'espoir. Pas aidée par la prestation décevante du milieu de terrain, l'avant-garde des Gones s'était tout simplement manquée et n'avait pas su compenser la faillite de sa défense.

Rentré en jeu à un quart d'heure de la fin, Lacazette n'avait pu changer la donne. Limité physiquement, il n'a jamais été mis dans les bonnes dispositions et n'avait pu que constater les dégâts. L'attaquant est maintenant remis sur pied, prêt à donner toute l'étendue de ses qualités. "Je me sens bien. Je n’ai plus d'aprioris" confirme-t-il. Pour le sort de l'OL, il le faudra.

Des chances de victoires du simple au double

Car Lacazette est indispensable à la bonne portée de l'actuel quatrième de Ligue 1. En dépit de l'état d'esprit du joueur, la vérité des chiffres est implacable. En compétitions nationales comme sur la scène européenne, une réalisation du joueur de 25 ans décuple les chances de succès des siens. Avec Lacazette buteur, Lyon remporte deux tiers de ses matches cette saison (16 victoires pour 8 défaites toutes compétitions confondues). S'il reste muet, le pourcentage de victoire chute tout simplement de moitié.

Que Lacazette refuse d'endosser ce rôle de sauveur est une chose. Qu'il ne se comporte pas ainsi en serait une autre. Et elle aurait très certainement des conséquences fâcheuses pour l'Olympique lyonnais.