Comme Mourinho, Genesio aimerait bien un OL-Manchester United en Ligue Europa

Brillant vainqueur de l'AZ Alkmaar en 16e de finale de la Ligue Europa (11-2 sur l'ensemble des deux matches), l'OL connaîtra ce vendredi à partir de 13h son adversaire pour les huitièmes de finale de la compétition européenne.

Et Bruno Genesio se verrait bien défier Manchester United, comme il l'a confié en conférence de presse jeudi soir, dans un sourire : "Je dirais Manchester, pour ne pas aller trop loin, comme l’a dit José... Non, mais il a raison. Le fait d’avoir un déplacement moins lointain, c’est important aussi. Parce quand on joue jeudi et dimanche, c’est bien de ne pas se déplacer trop loin. Après, ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas donc on prendra ce qui vient."

Mercredi soir, après avoir éliminé l'ASSE, Jose Mourinho avait déclaré qu'il aimerait bien affronter les Lyonnais au prochain tour : "Si je devais choisir, je préfèrerais ne pas avoir à faire un voyage lointain. Avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, si on peut éviter des équipes comme Krasnodar (Russie, ndlr) par exemple, ce serait bien. Je préfère un tirage comme Lyon avec un déplacement de deux heures."