Dolberg, Sanchez, de Ligt, Neres : quatre garçons pleins d'avenir

C'est l'histoire d'un club où les joueurs de 24-25 ans font figure de vieux briscards. Où les jeunes paraissent plus talentueux les uns que les autres. Où c'est difficile d'en dégager quelques-uns seulement tant ils sont nombreux à montrer un fort potentiel, d'André Onana à Bertrand Traoré en passant par Kenny Tete, Carel Eiting, Abdelhak Nouri, Frenkie de Jong ou Justin Kluivert (dont on vous a déjà parlé ici). Quatre d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention avant la finale de la Ligue Europa, mercredi soir contre Manchester United, tant ils semblent promis à un avenir radieux.

Kasper Dolberg (19 ans)

Pourquoi lui ?

Parce qu'il incarne le mieux la jeunesse et le talent de cette équipe. A seulement 19 ans, Kasper Dolberg a terminé meilleur buteur de l'Ajax toutes compétitions confondues avec 23 réalisations et obtenu les titres du meilleur jeune joueur du club d'Amsterdam et du championnat néerlandais. En toute logique. Malgré son jeune âge, le Danois fait déjà preuve de beaucoup de maturité, que ce soit dans la finition, dans son apport au collectif ou dans son repli défensif. Il est certainement l'un des joueurs les plus prometteurs à l'heure actuelle.

Kasper DolbergAFP

De quoi sera fait son avenir ?

Dolberg est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2021, mais il va quitter le club dès cet été, selon toutes vraisemblances. Parce qu'il semble d'ores et déjà prêt à passer à un niveau plus relevé que le championnat néerlandais. Et parce qu'il ne manque pas de prétendants. Manchester United et Manchester City se sont positionnés, tout comme Liverpool ou Everton. Selon les médias britanniques, Dolberg devrait être disponible pour 25 millions d'euros. C'est un pari à tenter.

Davinson Sanchez (20 ans)

Pourquoi lui ?

Parce qu'il a été nommé meilleur joueur de l'Ajax cette saison. Alors que c'était sa première au club et même en Europe. Et cela traduit la précocité du défenseur colombien, appelé en sélection nationale pour la première fois en novembre 2016. Arrivé l'été dernier de l'Atlético Nacional pour 5 millions d'euros, Davinson Sanchez a tout pour lui : il est doué dans le jeu aérien mais ça ne l'empêche pas d'être rapide, il a une grande qualité de relance et en plus il marque (6 buts en championnat cette saison). C'est l'un des plus grands espoirs au poste de défenseur.

Davinson SanchezGetty Images

De quoi sera fait son avenir ?

Comme Dolberg, Davinson Sanchez ne devrait pas faire de vieux os à l'Ajax. Il était déjà convoité par les plus grands clubs l'été dernier et il avait choisi le club néerlandais pour avoir du temps de jeu. Le Colombien a confirmé tout son potentiel et attisé encore davantage l'intérêt des cadors de l'Europe comme le Real, le Barça ou Chelsea. Son futur passe par un club de ce calibre. Et il est probable qu'il en rejoigne un dès cet été.

Matthijs de Ligt (17 ans)

Pourquoi lui ?

Déjà parce qu'au milieu de cette classe biberon, Matthijs de Ligt est le plus jeune joueur de l'équipe première, le seul à ne pas avoir encore atteint la majorité. Et surtout parce que cela ne l'empêche pas d'avoir déjà une sélection avec les Pays-Bas à son actif. C'était le 25 mars dernier face à la Bulgarie et ça ne s'était pas bien passé, puisque de Ligt avait été fautif sur l'un des deux buts bulgares (2-0). Si sa marge de progression reste très importante, le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'Ajax, derrière Clarence Seedorf, est déjà bien installé en équipe première. Cela résume son potentiel.

Matthijs de Ligt (Ajax)Getty Images

De quoi sera fait son avenir ?

Beaucoup de recruteurs ont déjà l'œil sur lui, mais de Ligt va grandir encore un peu à l'Ajax sauf surprise. Et y prendre de l'importance. Le club néerlandais devrait perdre à l'intersaison le très convoité Davinson Sanchez, avec qui de Ligt compose très régulièrement la charnière de l'Ajax. Le gamin de 17 ans aura davantage de responsabilités à partir de la saison prochaine. Savoir les assumer sera essentiel pour la suite de sa carrière.

David Neres (20 ans)

Pourquoi lui ?

Parce que voir l'Ajax dépenser un montant à deux chiffres sur un joueur, c'est rare. Ils ne sont que trois dans ce cas et David Neres en fait partie. Les dirigeants néerlandais n'ont pas hésité à mettre 12 millions d'euros sur la table l'hiver dernier pour convaincre le São Paulo FC de lâcher son ailier de 20 ans. Neres, qui n'est pourtant pas spécialement un buteur, n'a pas tardé à s'adapter puisqu'il a marqué à chacune de ses trois premières titularisations. Aucune recrue de l'Ajax n'avait réussi cette performance depuis un certain Luis Suarez.

De quoi sera fait son avenir ?

Il est lié à celui de Bertrand Traoré. Actuellement, Neres est la doublure du joueur burkinabé prêté par Chelsea et auteur de quelques performances remarquées en Ligue Europa, notamment lors de la demi-finale aller face à Lyon (4-1). Si Traoré quitte l'Ajax à l'intersaison, ce qui est le plus probable, Neres héritera selon toutes vraisemblances d'un statut de titulaire. Et aura une formidable opportunité de confirmer les espoirs placés en lui.