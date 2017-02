Encore battu par Manchester United, Saint-Etienne n'a jamais trouvé la faille dans son Chaudron

De miracle, il n’y aura donc pas eu. Ni même l’ombre d’un exploit. Alors qu’il aurait fallu s’imposer avec au moins trois buts d’écart, Saint-Etienne n’a jamais su enflammer la rencontre ce mercredi et s’est incliné (0-1) face à Manchester United, en 16e de finale retour de la Ligue Europa. Au terme d'une rencontre très décevante, les Verts disent donc adieu à l’Europe et devront se reprendre dès dimanche en championnat. C’est désormais tout ce qu’il leur reste.

Les Stéphanois promettaient l’enfer à Manchester sur la pelouse comme dans les tribunes. Ça n’a été le cas que dans les tribunes. Sur la pelouse, c’était davantage le Club Med. Incapables de répéter la performance du match aller, celle qui avait permis aux Verts de gêner les Red Devils et de les dominer le temps d’une mi-temps, Saint-Etienne a montré son visage de Ligue 1. Celui sans intensité et sans idée. Les chiffres (17 tirs, 5 cadrés) sont loin de traduire l’impuissance offensive des Verts.

Evénement : Ibrahimovic n’a pas marqué

Car, à l’exception d’une tête de Perrin (38e), d’une frappe au premier poteau d’Hamouma (65e) et d’une volée de Jorginho (93e), Sergio Romero n’a rien eu à faire. Et ces trois occasions-là ne l’ont pas non plus mis en difficulté… Le reste du temps, les joueurs de Christophe Galtier se sont contentés de frappes lointaines, témoins de l'incapacité des Verts à trouver des solutions dans le jeu. La titularisation de Beric, censé apporter du poids à l'attaque stéphanoise, n'aura pas eu l'effet escompté. Même l’expulsion sévère de Bailly (63e) n’a pas permis aux Stéphanois de créer plus de danger devant les buts mancuniens. Au contraire.

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) domine Kévin Théophile-Catherine (Saint-Etienne)AFP

Libérés de toute pression par la rapide ouverture du score de Mkhitaryan (16e), plus prompt que Perrin à la retombée d’un centre de Mata, les joueurs de José Mourinho ont tranquillement géré leur affaire, monopolisant le ballon et faisant courir (malgré seulement 43% de possession) des Verts très vite dans le rouge physiquement. Au moins auront-ils réussi à ne pas prendre un nouveau but de la part d’Ibrahimovic, plus collectif qu’à son habitude. Et, avec plus de réussite ou d’application, Fellaini (58e) et Rashford (75e) aurait pu donner plus d’ampleur au succès des Red Devils. Qu’importe. Les voilà en huitièmes de finale et c’est tout ce qui compte. Pour l’instant.