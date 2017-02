Ibrahimovic, le bourreau des Verts

"C'est un joueur incroyable. Et il marque. But, but, but." Cet hommage à Zlatan Ibrahimovic est signé Christophe Galtier dans des propos rapportés par The Telegraph. L'entraîneur de l'ASSE sait de quoi il parle. Des buts du Suédois de Manchester United, il en a vus de près. Quatorze pour être précis. Lors de ses quatre années passées en France, l'actuel joueur de Manchester United a fait de Saint-Etienne sa victime préférée. Au moment de retrouver leur bourreau en 16e de finale de League Europe, les Stéphanois le savent, ils devront se méfier comme de la peste d'Ibra.

Saint-Etienne et Stéphane Ruffier se pensaient tranquilles. Ibra parti cet été outre-Manche, les Verts pouvaient souffler. Mais il va de nouveau les hanter le temps de deux rencontres. Saint-Etienne, c'est tout simplement la proie favorite de Zlatan au cours de sa carrière. Aucune autre écurie en Europe n'a cédé plus face au géant suédois. Juste derrière l'ASSE et ses 14 buts encaissés en 13 matches joués contre lui, il y a Palerme qui en a pris 12 mais… en 15 rencontres. Le bilan d'Ibra face aux Verts est implacable et pas vraiment rassurant pour Sainté. Il en est à neuf victoires, trois nuls et une défaite.

Deux triplés et deux doublés contre les Verts

Il faut remonter à 2012 pour retrouver le revers d'Ibra face aux Verts (1-2). C'était la toute première fois qu'il les rencontrait et il avait terminé la rencontre sur un rouge pour un pied (très) haut et un gros choc avec Stéphane Ruffier. Mais depuis, il a quasiment toujours eu le dernier mot. A son actif notamment, deux triplés (un en Ligue 1, un en Coupe de France) et deux doublés qui seront certainement dans un coin de la tête du gardien stéphanois quand il retrouvera l'attaquant.

Galtier n'est pas rancunier, surtout admiratif. "C'est un bon mec. Comme avec José Mourinho, il est différent de l'image qu'il renvoie. Il a une grande, énorme personnalité. Mais chaque fois que je l'ai rencontré, il y avait un respect mutuel. (…) J'adore ce genre de joueurs. Ils sont forts, très forts. Quand je le vois, je pense à Eric Cantona." Jolie comparaison. Mais le coach des Verts signerait certainement pour que le Suédois change ses habitudes jeudi soir.