L'antisèche d'Ajax - MU : Malgré une saison de transition, Man U s’est ouvert de nouveaux horizons

Le jeu : Manchester a parfaitement joué le coup

Manchester United a joué à la José Mourinho. Et le technicien portugais a réussi son coup. Ses protégés ont imposé leur expérience et leur puissance pour faire tomber les jeunes joueurs de l'Ajax Amsterdam. Avant le but de Paul Pogba, les Mancuniens ont ainsi tenté de presser haut et ont donné le ton dans les duels. Ensuite, ils ont laissé les Amstellodamois faire le jeu. Mais s'ils ont mis de l'intensité, ces derniers n'ont que trop rarement réussi à faire de vraies différences dans le bloc bien en place des Red Devils. Au final, ils ont semblé impuissants. Pour résumer, le pragmatisme a pris le dessus sur la fougue.

Les joueurs : Pogba a assumé son statut

Paul Pogba n'a pas raté sa troisième finale européenne, après celle de la C1 en 2015 et celle de l'Euro en 2016. S'il a débloqué la situation d'une frappe déviée, le Français a surtout mis l'impact nécessaire dès les premières minutes. Au cœur du jeu, il a été précieux, comme Marouane Fellaini, qui a remporté de nombreux duels aériens. Devant, Marcus Rashford s'est sacrifié pour l'équipe. Obligé de jouer plus bas, Juan Mata a lui été plus discret alors que Henrikh Mkhitaryan n'a pas brillé à part son but.

Côté Ajax, Bertrand Traoré a été l'un des rares à parvenir à mettre à mal la défense mancunienne avec sa vitesse et sa conduite de balle. Mais il a été trop seul à le faire. Très attendu, Kasper Dolberg a ainsi raté sa finale en pointe. Bien muselé par Daley Blind et Chris Smalling, le Danois n'a pas existé.

Jose Mourinho avec Paul PogbaGetty Images

La stat : 5e

Manchester United est rentré dans un cercle très fermé. Après la Juventus Turin, le Bayern Munich, Chelsea et... l'Ajax Amsterdam, le club mancunien est la cinquième équipe à remporter les trois trophées européens de l'UEFA : à savoir la Ligue des champions (C1), la Ligue Europa (C3) et la défunte Coupe des vainqueurs de coupes (C2).

Le facteur X : José Mourinho

José Mourinho a l'expérience des grands rendez-vous. Il sait gagner. Et l'a encore démontré ce mercredi soir. Pour cette nouvelle finale européenne, son équipe a fait ce que les équipes du Mou savent faire de mieux : annihiler le jeu des équipes adverses et profiter de la moindre occasion pour tuer le suspense. Si Manchester n'a pas offert un beau spectacle, l'Ajax et sa jeunesse en ont fait les frais. Et le Mou s'offre son quatrième trophée européen après la Coupe UEFA 2003 (avec Porto) et les Ligue des champions 2004 (avec Porto encore) et 2010 (avec l’Inter).

La vidéo qui rappelle qu'il y avait un grand absent

Vidéo - En voiturette dans les coulisses : Zlatan avait tout prévu 00:26

La décla : Paul Pogba (sur beIN Sports)

" Nous avons joué pour les victimes de l'attentat. La célébration de mon but, c'était en hommage à mon père, que j'ai perdu il n'y a pas longtemps, et pour eux "

Question : Avec ce titre, la saison de United est-elle une réussite ?

Manchester United termine cette saison sur un titre européen. Et avec trois trophées en plus dans son escarcelle : la Ligue Europa, le Community Shield et la Coupe de la Ligue. José Mourinho a rempli sa mission en permettant à United de s'offrir la seule coupe européenne qui manquait à son palmarès. Pour beaucoup d'équipes, ce serait une saison idéale. Et pourtant, il y a un "mais", car il s'agit de Manchester United.

Si les Red Devils retrouveront la Ligue des champions grâce à ce sacre, les coéquipiers de Paul Pogba ont été loin des attentes en Premier League. Leur sixième place n'est pas à la hauteur de leur statut et de leurs moyens. Et ces trois trophées ne sont pas aussi clinquants que ceux qu'ils avaient l'habitude de ramener il y a encore quelques années. Cette saison assure cependant plus que le minimum syndical. Elle doit permettre à Man U de retrouver les sommets qu'ils visent vraiment. Pour sa première saison à Manchester, Mourinho a posé les bases. On attend la suite.