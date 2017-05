La Ligue Europa, José Mourinho n'en voulait pas, et puis...

Il n'est pas rare que José Mourinho se voit reprocher par ses détracteurs de toujours camper sur ses principes et de ne jamais changer d'avis à propos d'un joueur ou d'une situation. Le technicien de Manchester United a récemment prouvé que ce n’était pas toujours le cas. Son club dispute ce mercredi soir la finale de la Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam, un match décisif qui pourrait avoir un double effet : offrir à Manchester United une place en Ligue des champions et permettre aux Mancuniens de décrocher un troisième titre cette saison après la Coupe de la ligue anglaise et le Community Shield.

Sans surprise, en conférence de presse le 11 mai dernier, le coach portugais a indiqué faire de la C3 une priorité, quitte à abandonner la Premier League, où les chances de qualification pour la C1 étaient minces. "C’est différent de jouer pour finir dans le Top 4 ou pour gagner une coupe d'Europe. Sincèrement, finir 4e, 5e ou 6e, c'est pareil, sauf en ce qui concerne la Ligue des champions. Mais il n'y a pas de trophée, pas de titre, pas d'honneur ni de prestige. C'est mieux de jouer pour une coupe, un titre. Et si, en plus, cela peut nous permettre d'aller en Ligue des champions..."

"Ce n'est pas la compétition que je veux ou que les joueurs veulent"

Même s’il met en avant la possibilité de gagner un titre supplémentaire, c’est plutôt la perspective d’une qualification pour la Ligue des champions qui motive Jose Mourinho. Puisque le gain de la Ligue Europa - qu’il a déjà gagné avec le FC Porto en 2003 sous l’appellation Coupe UEFA - ne semblait pas vraiment l’intéresser en début de saison. "Ce n'est pas une compétition que veut disputer Manchester United. Ce n'est pas la compétition que je veux ou que les joueurs veulent", avait-il déclaré, presque dédaigneux, dans les colonnes du Guardian en septembre dernier.

Mais à l’époque, le Portugais n’avait certainement pas prévu d’être aussi loin du compte en Premier League à la fin de la saison. Il a donc changé d’avis. Sa dernière composition d’équipe en Premier League le confirme : il a aligné Pereira, Mitchell, McTominay, Tuanzebe et Harrop d’entrée face à Crystal Palace (quatre matches de Premier League à eux cinq). L’avantage d’une telle communication est qu’en cas d’échec en finale face à l'Ajax, Jose Mourinho pourra toujours se dédouaner en précisant que la Ligue Europa n’était pas l’objectif prioritaire des Reds Devils en début de saison...