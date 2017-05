Ligue Europa : 11 hooligans interpellés en marge d'OL - Ajax

Onze supporters ultras ont été interpellés mercredi soir lors d'un affrontement organisé à Lyon et étaient toujours en garde à vue jeudi avant la demi-finale retour de la Ligue Europa opposant l'OL et l'Ajax Amsterdam, a-t-on appris auprès des autorités.

Dix hooligans français et un néerlandais ont été arrêtés, alors qu'ils participaient à un combat programmé entre deux groupes très violents d'une cinquantaine de personnes, vers 21h00 dans le quartier de Gerland, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès. "Il n'y a aucun blessé", a ajouté la police, soulignant que les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement pour mettre fin aux violences.

L'OL avait lourdement perdu aux Pays-Bas au match aller (4-1).

La rencontre n'est pas considérée comme "à risques". Selon la préfecture du Rhône, cinq unités de forces de l'ordre mobiles seront déployées pour assurer la sécurité au stade et au centre-ville, en plus du dispositif habituel. Pour éviter que les supporters des deux camps ne se croisent, ceux de l'Ajax ont rendez-vous au parc des Expositions, dans l'est de l'agglomération, d'où ils seront acheminés en bus au parc OL à Décines-Charpieu et accèderont aux tribunes sans croiser leurs rivaux.