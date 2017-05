Ligue Europa : A Vigo, le premier adversaire de Manchester United, c'est la fatigue

Zlatan Ibrahimovic, la partie émergée de l'iceberg: José Mourinho doit faire face à une cascade de blessés, dont le Suédois n'est que le plus voyant, pour affronter le Celta Vigo jeudi en demi-finale aller de l'Europa League (21h05). "Je m'entraîne dur à la salle de sport, je peux donc aussi être une option", avait ri jaune "Mou" récemment, qualifiant la situation "d'extrême".

Outre Zlatan, la défense est décimée après les blessures de Luke Shaw, Marcos Rojo et l'espoir Timothy Fosu-Mensah. Signes d'espoir, Eric Bailly, Chris Jones et Chris Smalling se sont entraînés mercredi à Manchester et sont aptes à jouer. Question infirmerie, la séquence catastrophe risque de se prolonger après un mois jugé "inhumain" par Mourinho. Ses "Red Devils" ont disputé neuf matches en avril. Les organismes tiendront-ils ?

Vidéo - Mourinho : "C'est important de récupérer nos blessés" 01:24

"Mou" devrait aussi récupérer une grande partie de son milieu pour le duel au Balaidos. Juan Mata et Paul Pogba devraient faire leur retour de blessure et Marouane Fellaini a purgé sa suspension.

Le milieu se replume

"L'Europa League est devenue encore plus importante pour nous, et c'est bien d'avoir trois joueurs de retour, ça nous donne plus d'options", a-t-il déclaré, en référence aux retours de Pogba, Jones et Smalling.

Pour l'instant, Mourinho a très bien fait sans sa menace suédoise. Son meilleur buteur absent pour le reste de la saison, le technicien portugais a fait le pari de la vitesse. L'attaque portée soit par Marcus Rashford et Jesse Lingard, contre Chelsea (2-0), soit par Anthony Martial et Wayne Rooney, à Burnley (2-0), a montré qu'elle peut se passer de son géant.

Il a ensuite récidivé dans le derby de Manchester. Mais "Mou" avait clairement opté pour la défense contre City (0-0) et ses flèches n'ont eu que très peu de ballons. Puis, émoussées par la fatigue contre Swansea (1-1), les pointes n'ont marqué que sur penalty.

La défense reste orpheline

Si la production offensive a chuté au pire moment, enrayant la machine mancunienne (actuellement 5e de Premier League) lancée dans la course au top 4, les problèmes à l'autre bout du terrain empêchent Mourinho de dormir.

En Galice, il n'aura plus qu'un défenseur central de disponible, Daley Blind. Il devra sans doute faire confiance à l'arrière droit Matteo Darmian, au milieu Michael Carrick ou à l'inexpérimenté Axel Tuanzebe (19 ans) pour composer une charnière.

"Si nous battons le Celta, nous avons une finale, mais en ce moment, c'est vraiment hypothétique", a prévenu Mourinho, alors qu'un sacre en C3 reste sans doute le meilleur moyen pour ManU de se qualifier pour la prochaine C1.

La Ligue Europa, le rêve de tout Vigo

En début de semaine, le Portugais s'est fait plus rassurant, histoire de donner confiance à ses réservistes avant un match crucial. "Je sais que les joueurs que je vais choisir vont tout donner. Ce n'est pas important que ce soit Darmian ou Carrick ou Axel (Tuanzebe), j'ai confiance en eux", a déclaré l'entraîneur, qui dirigera en Espagne son 58e match de la saison.

Reste que le contraste avec le Celta est saisissant. Le 11e de la Liga s'est en effet permis de faire largement tourner la semaine dernière en championnat. Face à un Iago Aspas, auteur de 24 buts cette saison, la défense mancunienne a des soucis à se faire.

D'autant que les Galiciens sont très motivés : aller en finale "n'est pas seulement le rêve de l'équipe, c'est celui de toute une ville. Le rendre réalité, c'est excitant", a déclaré l'entraîneur du Celta, Eduardo Berizzo, pas apeuré par le prestige de l'adversaire.

"Nous connaissons la qualité de notre rival, mais nous connaissons la nôtre aussi", a-t-il conclu.