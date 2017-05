Ligue Europa : Décisif à l’heure fatidique, Paul Pogba a enfin répondu aux attentes

Il était attendu, il n’a pas déçu. Paul Pogba a marqué de son empreinte la finale de la Ligue Europa remportée par son équipe de Manchester United au détriment de l’Ajax Amsterdam (2-0). Très en jambes, le Français a régné en maître dans l’entrejeu imposant notamment sa puissance physique à ses adversaires et faisant preuve d’une aisance technique parfois agaçante. Et il s’est surtout montré décisif en inscrivant le premier but souvent primordial à ce niveau de la compétition.

Chanceux mais incisif

En décochant un missile non cadré dès les premières secondes de jeu, le milieu de terrain tricolore a d’emblée envoyé un message à l’adversaire et fait frissonner les supporters bataves. Si cette première tentative puissante filait largement à côté, ce n’était que partie remise pour "La Pioche". A la 18e minute, bien décalé dans l’axe à l’entrée de la surface adverse par Fellaini, il ouvrait le score d’un tir instantané du gauche dévié par Sanchez qui prenait ainsi à contre-pied son propre gardien.

Bien que chanceux sur ce but, Paul Pogba a ensuite parfaitement poursuivi sur sa lancée. Très précieux à la récupération, il s’est très souvent imposé dans les duels, comme à la 34e minute lors d’une séquence de protection de balle tout à fait remarquable. Utile dans les airs pour soulager sa défense sur les coups de pied arrêtés néerlandais, le Français a légèrement baissé de pied en seconde période.

Joueur clé dans le match le plus important de la saison

Mais il a souvent été à l’origine des actions les plus dangereuses de son équipe, en déposant par exemple un délice de centre au second poteau sur la tête de Fellaini (65e). Son échange avec Rashford dix minutes plus tard aurait mérité meilleur sort : bousculé dans la surface après une action de toute beauté, il n’a pas obtenu de penalty.

Tout sourire au coup de sifflet final et fier de ce premier titre européen dans sa jeune carrière, il rendait hommage à son père, disparu il y a quelques jours. En cette douce soirée de printemps, les polémiques sur le prix astronomique de son transfert et ses prestations irrégulières cette saison étaient, à juste titre, bien loin de son esprit.