Ligue Europa : L'Ajax Amsterdam écrase l'OL (4-1) et prend une sérieuse option sur la qualification

Lyon tombe de très; très haut. Lessivé par l’Ajax Amsterdam en demi-finale aller de Ligue Europa (4-1), mercredi à l’Amsterdam ArenA, le club rhodanien a subi une immense déconvenue sur la pelouse du club néerlandais. Une déconvenue aussi forte que les attentes qui avaient accompagné le parcours des Gones lors de cette phase finale de la C3. Il faudra sortir un match retour exceptionnel pour espérer renverser la situation jeudi prochain lors du match retour qui se jouera au Parc OL.

Incapable d’ouvrir le score alors qu’il avait dominé le début de la rencontre, l’OL a payé très cher cette entame de rencontre inaboutie. Mené 2-0 à la mi-temps, puis 3-0, juste après le retour des vestiaires après le but de Younes (49e), puis 4-1 après le doublé inscrit par l’intenable Bertrand Traoré (71e), Lyon a complètement sombré défensivement aux Pays-Bas. Fébrile et mal équilibrée, la formation de Bruno Génésio a implosé et laissé des boulevards aux attaquants amstellodamois. Sa seconde période a été d'une pauvreté rarement vue cette saison.

Des boulevards laissés par la défense lyonnaise

Le but inscrit par Mathieu Valbuena, auteur de la réduction du score à la 66e minute, au moment où l’OL était sur un fil, a mis un peu de baume au cœur des Lyonnais. Mais ce le but de l’international français n’a pas réellement changé la donne pour le 4e de Ligue 1, privé d’Alexandre Lacazette (finalement entré en cours de jeu), qui s’est globalement montré maladroit dans les 20 mètres de l’Ajax. Quand la précision a été au rendez-vous, c’est le portier de l’Ajax, Andre Onana, qui a montré les poings. Le protégé d’un certain Samuel Eto’o a sorti une prestation peu académique, mais diablement efficace.

AjaxEurosport

La classe biberon de l’Ajax a eu droit à une véritable fenêtre en mondovision pour montrer l’étendue de son talent. Peu connu avant son parcours de C3, le groupe de Peter Bosz a illuminé cette demi-finale aller en montrant des qualités de solidarité, quand il a fallu faire le dos rond, mais surtout en pratiquant un football plaisant et léché. De quoi faire plaisir aux nostalgiques. La jeunesse a un défaut : son trop plein d’enthousiasme. Sitôt le 4-1 passé aux Gones, Kasper Dolberg, Hakim Ziyech et Amin Younes ont énormément gâché devant le but et se sont privés d’un succès beaucoup plus large.

Malgré cet avantage de trois buts, il ne faudra pas regretter ses occasions perdues. Vingt ans après sa dernière demi-finale jouée en coupe d’Europe (en Ligue des champions face à la Juventus), l’Ajax Amsterdam est de retour. Et Lyon en a fait les frais dans les grandes largeurs.