Ligue Europa : Lyon se qualifie facilement pour les 8es de finale en corrigeant l'AZ Alkmaar (7-1)

L'Olympique Lyonnais a une nouvelle fois déroulé. En démonstration sur la pelouse de l'AZ Alkmaar, la semaine passée (1-4), les Gones ont encore signé un récital ce jeudi, au Parc OL (7-1). Au sein d'une équipe remaniée, Nabil Fekir a notamment brillé avec un triplé, son premier sur la scène européenne. L'OL attend désormais le tirage au sort, ce vendredi, pour connaître son adversaire en 8e de finale de Ligue Europa.

Grâce à une avance de trois buts à l'issue du match aller, Bruno Genesio avait le luxe de pouvoir faire tourner son effectif. Lacazette, Tolisso et Gonalons étaient par exemple sur le banc au coup d'envoi. Placé seul en pointe, Fekir en a profité pour se mettre en évidence en inscrivant un triplé. L'international français a ouvert le score suite à une erreur défensive (1-0, 4e), avant de redonner deux buts d'avance aux siens sur un corner de Ghezzal (3-1, 27e). L'attaquant lyonnais a conclu son festival en fin de match après une belle combinaison entre Lacazette et Darder (5-1, 78e).

Avant cela, le vice-champion de France avait survolé la première période. Parfaitement servi par Jallet, Cornet a doublé la mise (2-0, 17e). Titularisé dans l'entrejeu avec Tousart et Ferri, Darder a également marqué sur une passe de Ghezzal (4-1, 34e). Entre-temps, le but de Garcia n'a absolument rien changé à la physionomie du match (2-1, 26e).

Le deuxième acte a été moins rythmé mais les Gones ont tout de même marqué à trois reprises dans le dernier quart d'heure. Après Fekir, le jeune Aouar, 18 ans, a aggravé la marque et inscrit son premier but chez les pros (6-1, 87e) ! Enfin, sur un corner, Diakhaby a parachevé le récital lyonnais (7-1, 89e). Seule ombre au tableau dans cette soirée presque parfaite : Morel, qui devait être titulaire, s'est blessé à l'échauffement et souffrirait d'un problème musculaire.