Ligue Europa : Manchester United s'impose à Vigo (0-1) lors de la demi-finale aller

Après un match globalement maîtrisé, les joueurs de José Mourinho repartent d'Espagne jeudi soir avec un avantage non négligeable à la mi-temps de cette double confrontation contre le Celta Vigo (0-1). Marcus Rashford, à la 67e minute de jeu, a inscrit l'unique but de la demi-finale aller d'un magnifique coup franc glissé dans la lucarne d'un Sergio Alvarez, qui a longtemps maintenu son équipe dans le match. Les joueurs de Vigo devront impérativement inscrire un but à Old Trafford la semaine prochaine pour espérer voir la finale de la compétition.

Plus d'infos à venir...