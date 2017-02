Ligue Europa - Quand le peuple vert débarque à Manchester : "J'ai attendu ce moment toute ma vie"

Ils ne seront que 3190 dans le parcage réservé aux visiteurs ce jeudi soir mais, dans le centre-ville de Manchester, il est bien difficile de ne pas les remarquer. Les Stéphanois ont débarqué ce jeudi matin dans le Nord de l'Angleterre. Quatre avions ont été affrétés depuis l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon. En cette fin de matinée, force est de constater que le vert se mêle plutôt bien à la brique rouge. Entre la New York Street et la Portland Street, une grosse centaine d'entre eux a donné de la voix sous les yeux amusés de Mancuniens qui en ont sans doute vu d'autres.

Le peuple vert sillonne l'Europe depuis plusieurs saisons désormais. Mais ce déplacement-là a une saveur particulière. Parce qu'il a le goût des temps anciens. De l'époque en noir et blanc où le vert s'invitait à Eindhoven, Liverpool, Munich ou Kiev. "C'est magnifique, on vit un rêve aujourd'hui", témoigne Nicolas, 27 ans, avec une pointe d'accent qui trahit ses origines ligériennes. "Enfin une affiche de prestige. Le match n'a pas démarré et j'ai déjà des frissons de voir tous ces Stéphanois dans l'une des plus grandes villes de foot du monde. On a connu des moment de doute, un bon paquet de galères. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Quel que soit le résultat, ça restera ancré en nous et je le raconterai à mes enfants."

"Small city but big fans"

Jérémy sait tout de l'épopée, des maillots en lycra et des bouclettes de Rocheteau. Son père, Patrick, 56 ans, lui a tout raconté. Ce jeudi, ils sont réunis en famille à Manchester. "40 ans après, ça fait tout drôle", s'émeut Patrick. "J'ai tout fait avec mon père dans les années 70, aujourd'hui je suis avec mon fils. Ca donne la chair de poule."

"On en a tellement rêvé", renchérit le fiston. "Ligue Europa ou Ligue des champions, peu importe. On veut profiter de ce moment parce qu'on l'attend depuis si longtemps et il n'y en aura peut-être pas beaucoup d'autres." A une vieille dame qui s'interrogeait sur ce défilé en vert et blanc, un jeune homme, maillot de Perrin sur le dos a répondu dans un anglais hésitant :"We are from Saint-Etienne. Small city but big fans." Depuis plus de 40 ans désormais.