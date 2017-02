Ligue Europa : Tottenham surpris par La Gantoise, la Fiorentina s'en sort bien

Les clubs anglais ne réussissent décidément pas sur la scène européenne. Après la déroute d'Arsenal sur le terrain du Bayern Munich en Ligue des champions (5-1), c'est Tottenham qui s'est incliné ce jeudi sur la pelouse de La Gantoise en 16e de finale aller de la Ligue Europa (1-0). Les Spurs ont craqué à l'heure de jeu sur un but signé du Français Jérémy Perbet. Les coéquipiers de Moussa Sissoko n'ont pas su réagir et leur portier Hugo Lloris a même dû sérieusement s'employer. Les Londoniens devront inverser la tendance au match retour.

La Fiorentina, elle, a bien mieux négocié son choc contre le Borussia Mönchengladbach. Sorti de la Ligue des champions, Mönchengladbach a nettement dominé la Viola dans le jeu mais s'est montré beaucoup trop inefficace. Tout l'inverse des Florentins qui ont ouvert le score juste avant la pause sur un somptueux coup franc de Federico Bernardeschi (44e). L'attaquant italien s'est offert un joli cadeau d'anniversaire le jour de ses 23 ans. La Viola s'est imposée sur la plus petite des marges (0-1) et se retrouve en ballotage très favorable.

Copenhague prend une option, Rostov aussi

Dans le duels entre équipes issues de la C1, le FC Copenhague a déjà pris une sérieuse option en allant l'emporter sur le terrain de Ludogorets (1-2). L'ancien Auxerrois Andrianantenaina a marqué contre son camp (2e) et Toutouh a doublé la mise (53e). Keseru (81e) a réduit le score pour les Bulgares qui avaient notamment tenu tête au PSG au Parc des Princes au mois de décembre (2-2).

Le FC Rostov, lui, avait fini troisième de son groupe de Ligue des champions derrière l'Atlético et le Bayern et n'a pas tremblé devant le Sparta Prague (4-0). Les Russes ont enregistré leur plus nette victoire sur la scène européenne grâce à des buts de Mevlja (15e), Poloz (38e), Noboa (40e) et Azmoun (68e) alors que les Tchèques ont fini le match à dix.

Les résultats des matches de 19 heures :

Krasnodar - Fenerbahce (1-0)

Mönchengladbach - Fiorentina (0-1)

Ludogorets - Copenhague (1-2)

Rostov - Sparta Prague (4-0)

Olympiacos - Osmanlispor (0-0)

AZ Alkmaar - Lyon (1-4)

Astra - Genk (2-2)

La Gantoise - Tottenham (1-0)