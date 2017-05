Manchester United sacré en Ligue Europa après sa victoire contre l'Ajax Amsterdam (2-0)

Un peu de baume au coeur pour Manchester et l'Angleterre. Deux jours après l'attentat qui a frappé le Nord du pays, Manchester United a renoué avec son glorieux passé européen et remporté mercredi soir la Ligue Europa. Les Red Devils ont logiquement disposé de l'Ajax Amsterdam à Stockholm (2-0).

Outre le contexte très lourd, l’Histoire retiendra, sur le plan sportif, que José Mourinho a soulevé sa quatrième couronne européenne grâce à un but du joueur le plus cher du monde. Et c’est à peu près tout. Car cette finale de C3, entre deux légendes du football européen, n’avait rien d’un match de gala. C’est même tout l’inverse. Mais, à la faveur d’un but de Paul Pogba en première période et d’une reprise acrobatique d’Henrikh Mkhitaryan en seconde, c’est bien Manchester United qui a réussi à remporter le titre face à une équipe de l’Ajax trop limitée et timorée pour espérer mieux face au monstre froid façonné par le technicien portugais.

José Mourinho fait un câlin à la Coupe de l'UEFA après le sacre de Manchester United en Ligue EuropaGetty Images

Les Mancuniens, déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue et du Community Shield cette saison, agrandissent leur armoire à trophées puisque MU n’avait jamais soulevé la Coupe UEFA (devenue Ligue Europa) dans sa très longue et riche histoire. United rejoint ainsi quatre autres clubs déjà sacrés en C1, C2 et C3 : le Bayern Munich, la Juventus, Chelsea et... l'Ajax. Un bonheur n'arrivant jamais seul, les hommes de José Mourinho obtiennent également leur qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Quasi-inespérée au regard de leur exercice 2016-2017 poussif, notamment en championnat.

Mourinho a encore trouvé les mots

Les amoureux du football et des belles actions ont dû passer une sale soirée devant leur écran. Car cette finale n’en avait que le nom. Entre les imprécisions techniques et la tactique défensive adoptée par José Mourinho, ce match n’a jamais atteint les sommets espérés, l'atmosphère particulière de ce match n'y étant sans doute pas étrangère. Mais le Portugais a cette capacité à transformer ses équipes dans les moments importants.

Et, ce mercredi, le fer de lance se nommait Paul Pogba. Après une première alerte dès la première minute sur une volée des 25 mètres, le Français, très en vue en première mi-temps, a ouvert le score avec un peu de réussite. Sa frappe du gauche, déviée par Sanchez, a trompé Onana au plus grand bonheur des Red Devils, entreprenants à défaut d’être séduisants (1-0, 18e).

Henrikh Mkhitaryan of Manchester United celebrates scoring the second goal to make the score 0-2 with team-mate Paul Pogba during the UEFA Europa League Final between Ajax and Manchester United at Friends Arena on May 24, 2017 in Stockholm, Sweden.Getty Images

Et après ? Plus grand-chose. Une fois le score ouvert, le cadenas mancunien s’est refermé sur la jeunesse néerlandaise, pas assez entreprenante pour ébranler la machine anglaise. C’est même cette dernière qui s’est montrée la plus dangereuse en contre, mais Onana veillait au grain face à Valencia (24e).

Le symbole Mkhitaryan

Après la pause, on espérait un signe de Peter Bosz et un réveil de ses hommes. Il est finalement venu de Mkhitaryan. L’Arménien, recruté l’été dernier pour jouer les premiers rôles, avait passé une première partie de saison à l’ombre, blacklisté sans raison par Mourinho. Puis, quand son heure est venue, il a saisi sa chance. Titulaire dans cette finale, il a longtemps fait les mauvais choix. Mais c’est d’une belle inspiration acrobatique qu’il a mis MU à l’abri. Après un corner de Mata dévié par Smalling, l’ancien du Borussia Dortmund a libéré ses coéquipiers et tout un peuple d’un retourné en déséquilibre (2-0, 48e). Le plus dur était fait.

En face, seul le jeune Bertrand Traoré aura réussi, par quelques accélérations, à semer la zizanie sans pour autant mettre à contribution Sergio Romero. De toute façon, l’Histoire ne s’embarrasse pas avec l’esthétisme. Et cela, José Mourinho l’a bien compris. Sa formation n’est pas une belle équipe de football. Mais, à la fin, c’est elle qui repart avec la coupe. Comme toujours. Et ce soir, plus que jamais, c'est bien tout ce qui comptait pour Manchester.