De notre envoyé spécial à Saint-Etienne,

L'aller n'était qu'un avant-goût. En terrain hostile, les supporters des Verts avaient impressionné Old Trafford, et pas seulement. Les 3000 Stéphanois avaient semé des promesses. Et si, sur le terrain, leur équipe n'avait pu se montrer à la hauteur de la ferveur (3-0), le retour promettait déjà. Geoffroy-Guichard est un volcan. Il attendait une telle affiche depuis plus de 30 ans. Des années de frustration, parfois de galère.

Ce mercredi, si la raclée reçue à l'aller a fragilisé l'enjeu sportif, il n'a pas éteint la flamme. Le leitmotiv était clair pour ce retour : "On ne sera pas champion d'Europe sur le terrain mais on l'est dans les tribunes", nous ont confié en chœur avant la rencontre de jeunes Stéphanois tout de vert vêtu.

Rempli à ras bord par 40 000 supporters stéphanois et près de 1500 Red Devils, le Chaudron s'est époumoné 90 minutes durant. Sans faire mine de trop y croire mais pour rester fidèle à sa réputation et marquer les esprits du Vieux Continent. Le virage sud s'est d'abord félicité du chemin parcouru : "Des bas-fonds de Ligue 2 aux sommets européens, depuis 25 ans, partout et toujours à tes côtés." Les Magic Fans, eux, ont démarré la rencontre avec un joi tacle pour leurs adversaires du soir : "Notre chaudron magique n'a rien à envier à votre théâtre soporifique." Si les Stéphanois n'ont jamais eu les moyens de rivaliser sur le terrain, il n'y a jamais eu match non plus en tribunes entre l'ambiance feutrée et pincée d'Old Trafford face à la fièvre de Geoffroy-Guichard.

Geoffroy-Guichard a chanté, dansé mais n'a pas rugi

Zlatan Ibrahimovic fut le premier à en faire les frais, accueilli par des chants italiens disons... hostiles, pour rester poli. En sa qualité d'ancien Lyonnais, Anthony Martial a, lui aussi, subi la foudre des Ligériens. Si la rencontre a débuté sous l'épais brouillard des fumigènes verts et blancs, Saint-Etienne n'est jamais sorti de la nasse. Incapables d'entretenir l'illusion d'un espoir, les Verts ont été cueillis à froid par un but précoce de Mkhitaryan (16e).

Un but qui n'a pas refroidi l'ardeur des deux kops mais jamais Geoffroy-Guichard n'a pu y croire. Il a chanté, il a dansé, assuré le spectacle mais il n'a pas rugi. Il a fait mine de s'enflammer sur quelques raids de Monnet-Paquet. Les deux tribunes latérales ne sont rentrées dans le jeu que trop rarement et on a déjà connu des ambiances plus incandescentes encore, lors du dernier derby notamment. Les virages ont même réclamé un plus grand soutien : "Le stade avec nous", ont-ils hurlé.

En seconde période, quelques frissons sur des corners et quelques fumigènes allumés par les Green Angels ont fait illusion. A l'entame du dernier quart d'heure, ce sont même les supporters anglais qui ont enfin fait entendre leur voix. Un très court instant qui a eu le mérite de réveiller le peuple vert. Les deux kops se sont alors répondus pour faire vibrer, une dernière fois, la Ligue Europa. Un ultime baroud d'honneur à vous filer des frissons (et des acouphènes) :

L'aventure européenne des Verts s'est terminée dans le vacarme au son du désormais célèbre "Shalalalala oh Saint-Etienne" :

Du bruit, du vert partout mais il aura manqué de la folie. Le Chaudron ne demandait pourtant qu'à s'embraser. Mais c'est à l'équipe de souffler sur les braises et, ce mercredi, face au géant mancunien, les Verts ont paru bien minuscules, incapables de se créer la moindre situation dangereuse. C'est certain, Geoffroy-Guichard mérite mieux. Il ne manque pas grand-chose pour retrouver l'ivresse des grandes soirées européennes. Rendez-vous l'année prochaine si le top 5 de L1 est au rendez-vous en fin de saison.