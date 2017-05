Pour Mourinho, c’est aussi sa suprématie européenne qui est en jeu

C’est l’histoire d’une icône dont l’image a quelque peu jaunit. D’un mythe vivant qui s’est peu à peu rapproché de la condition humaine. Ce mythe, c’est José Mourinho. Qui ne se souvient pas du titre de l’Inter en 2010 où José Mourinho, convoité par le Real Madrid et auréolé d’une nouvelle couronne européenne, savoure sur la pelouse de Santiago-Bernabeu son entrée dans le club très fermé des entraîneurs sacrés avec deux clubs différents en Ligue des champions. Le tout avant de filer dans un taxi, refusant de répondre aux questions des journalistes.

A cette époque, "The Special One" est considéré comme le meilleur tacticien du monde. Ou en tout cas le meilleur meneur d’hommes. Car si son Inter avait du talent, il avait surtout la grinta avec quelques grognards tels que Samuel, Lucio, Cambiasso ou Thiago Motta. La patte Mourinho était réelle. Mais, depuis, elle a perdu de sa superbe. La faute à un passage au Real où il a souffert de la comparaison avec le sublime Barça de Guardiola, mais également à un passage à Chelsea, auréolé d’un titre, mais terminé par une sortie peu glorieuse en décembre 2015, alors que les Blues végétaient en bas du classement de Premier League.

L’homme des finales, ou presque

Pour autant, le bilan de Mourinho lors des finales européennes reste à ce jour parfait. Trois finales de "vraies" compétitions (coupe UEFA ou Ligue des champions), trois victoires. A chaque fois avec la même précision clinique. De Deco à Milito, de Porto à l’Inter, les anciens protégés du Portugais ont appliqué les consignes à la lettre en finale : une efficacité froide pour punir le moindre errement adverse.

Quand on connaît la qualité de la jeunesse néerlandaise qu’opposera l’Ajax mercredi soir en finale de la Ligue Europa, il y a de quoi s’inquiéter pour ce bilan sans faute. Mais, même si le Man U de Mourinho n’a rien d’un monstre froid ultra-efficace, il dispose de plus de cordes à son arc sur le papier. Surtout avec un "Special One" qui voudra continuer sa moisson européenne.

Mais n’allez pas croire que Mourinho est invaincu en finale. Sur les 26 qu’il a disputé, il en a remporté 16, soit un ratio impressionnant de 62% de réussite. Avec des chiffres qui grimpent en fonction de l’importance des compétitions, qui plus est.

Rejoindre Hitzfeld

Surtout, Mourinho joue sa saison avec MU sur cette rencontre. S’il gagne, le Portugais pourra se targuer d’avoir ramené trois titres dès sa première saison (MU a déjà gagné le Community Shield et la Coupe de la Ligue). A l’inverse, en cas de défaite, sa 6e place en championnat sera mise en avant et surtout rapportée aux millions dépensés par le club mancunien l’été dernier pour se renforcer.

A titre personnel, celui qui a toujours pour ambition de devenir l’entraîneur le plus titré de l’histoire peut égaler une légende, un certain Ottmar Hitzfeld et ses 25 titres. Devant, il ne resterait plus qu’Alex Ferguson et ses 49 titres. Pas anodin. Surtout pour l’actuel coach des Red Devils. Alors, "The Special One" sait ce qu’il lui reste à faire : gagner. Comme d’habitude en somme.