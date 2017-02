Rooney absent face à l'ASSE en Ligue Europa

Jose Mourinho était en conférence de presse ce mercredi, à la veille de défier l'ASSE à Old Trafford, en seizième de finale aller de Ligue Europa. L'entraîneur de Manchester United a donné des nouvelles de son groupe et annoncé le forfait pour blessure de son défenseur Phil Jones, touché au début de mois face à Hull City et toujours pas remis.

Le Special One a aussi décidé de laisser au repos Michael Carrick et Wayne Rooney, tous deux victimes de "petits problèmes musculaires". Absent face Watford le week-end passé, le défenseur argentin Marcos Rojo sera lui bien présent.