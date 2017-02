Saint-Etienne se cogne à son plafond de verre

La saison européenne de l'AS Saint-Etienne s'est achevée mercredi dans le vacarme de Geoffroy-Guichard. Son bilan ? Honorable. Premier de leur groupe, les Verts ont chuté face au grand favori de la compétition, Manchester United (0-1). Il n'y a rien de honteux là-dedans. Rien de glorieux non plus. Depuis 2013 et son retour sur la scène européenne, Saint-Etienne n'a jamais cessé de progresser. Les barrages en 2013, la phase de groupe en 2014, le 16e de finale l'an passé face Bâle. Cette campagne fait stagner l'ASSE au même stade de la compétition malgré une phase de poule mieux négociée et terminée à la première place.

Mais les hommes de Christophe Galtier ont mesuré le fossé qui les sépare du très haut niveau. Ils ont tenu 45 minutes sur 180 face à Man United. C'est beaucoup trop peu et ils ont fini par rendre très vite les armes. A Old Trafford, ils ont brillé par leur fougue quand Manchester a géré la double confrontation avec maîtrise. Au retour, ils n'ont jamais existé. Pas d'étincelle, même pas cette illusion d'un espoir. Manchester a fait passer un frisson, raviver des souvenirs. Pour la fièvre des grandes soirées européennes, il faudra patienter.

L'ASSE se heurte à ses limites

Saint-Etienne était trop vert. Trop tendre et, surtout, s'est heurté à ses limites. Sans occasion à se mettre sous la dent, difficile d'exister. Se faire éliminer face à Manchester, c'est une chose. Ne pas exister hormis lors des 45 premières minutes à Manchester, en est une autre. Les Verts n'ont pas mis l'intensité que réclame le prestige de l'affiche. C'est une question de talent, bien sûr, mais aussi d'expérience. "L'expérience Manchester va nous faire progresser. C'est un vécu qui va nous servir en termes d'émotion", a réagi Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance après la rencontre.

L'AS Saint-Etienne s'est cogné à son plafond de verre. Difficile d'espérer mieux aujourd'hui. Christophe Galtier a un mérite : celui d'emmener chaque saison son équipe en Europe. Mais le palier suivant semble aujourd'hui infranchissable. Le podium de L1 ? Inaccessible. Faire partie des meilleures équipes de Ligue Europa ? Ce mercredi soir a prouvé que le chemin était encore long.

Le top 5 de L1 bientôt inaccessible ?

Saint-Etienne est à sa place mais difficile d'imaginer des lendemains meilleurs à court terme. Avec le PSG et Monaco de plus en plus intouchables, Nice et Lyon dopés par les capitaux chinois, Lille et Marseille aux ambitions gonflées avec leurs nouveaux investisseurs, le top 5 sera de plus en plus compliqué à atteindre. "Le club grandit aussi, recrute des joueurs pour et essaye d'investir, même si ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les mêmes budgets que d'autres", a admis Romain Hamouma dans un élan de lucidité. "On fait avec ce qu'on a et c'est déjà pas mal." Comprendre : ce sera difficile de faire mieux.