Tottenham et la Fiorentina éliminés dès les 16es

De la casse devant! Tottenham, Bilbao, la Fiorentina et le Zenit Saint-Pétersbourg, tous prétendants à une belle aventure européenne, ont quitté la Ligue Europa dès les 16e de finale jeudi, laissant la voie libre à Lyon et l'AS Rome, concurrents et qualifiés sans ciller. Grand favori pour être sacré le 24 mai en finale, Manchester United n'avait pas tremblé mercredi, s'imposant à Saint-Etienne 1-0 six jours après avoir écrasé l'aller 3-0.

L'AS Rome n'a pas eu à forcer son talent non plus, grâce au confortable matelas obtenu une semaine plus tôt (4-0). Sans ses titulaires habituels au repos, mais avec Francesco Totti dans le onze de départ, les Romains ont certes perdu contre Villarreal (1-0), mais ont préservé l'essentiel: la qualification. L'Olympiakos, vainqueur à Osmanlispor (3-0, 0-0 à l'aller) et Besiktas, facile contre Beer-Sheva (2-1, 3-1) peuvent également se targuer de la même performance, d'autant plus que des gros n'ont pas passé le cut.

Tottenham : tout faux en Europe cette saison

Tottenham, déjà décevant en Ligue des champions (3e de sa poule), a été incapable de renverser la vapeur contre les Belges de La Gantoise (2-2, après avoir perdu l'aller 1-0). Symbole d'une soirée noire qui a vu les supporters déserter les tribunes de Wembley en fin de match, Dele Alli a signé un très vilain tacle qui lui a valu une expulsion directe.

Le scénario a été plus cruel pour la Fiorentina et le Zénit. Vainqueur de Mönchengladbach à l'aller 1-0, la "Viola" a mené 2-0 à la demi-heure de jeu, avant de s'écrouler. Les Allemands ont marqué 4 buts en 15 minutes, à cheval sur les deux périodes, pour signer un exploit (4-2). Les Russes avaient aussi leur qualification en mains. Mais à 3-0 (0-2 à l'aller), tout a basculé: Isaac Kiese Thelin a qualifié Anderlecht à la 89e minute. Bilbao, quart-de-finaliste de la dernière édition, est aussi tombé de haut, dans le traquenard des Chypriotes de l'APOEL Nicosie (2-0, 2-3 à l'aller).