Valbuena : "Cette équipe a du talent mais on ne peut pas y arriver en étant aussi irrégulier"

Quel était l'état du vestiaire après cette élimination ?

M.V. : On ressent tous une grande tristesse, une grande déception parce qu'il y avait la place de se qualifier. On avait fait le plus dur en marquant ces deux buts. On a des situations et je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. Si on marque ce quatrième but, on se qualifie. L'Ajax souffrait physiquement… (soupir).

Alors comment expliquez-vous cette sortie de route ?

M.V. : On savait qu'il ne fallait pas prendre de but et il est largement évitable. Mais cette qualification, on la perd à l'aller. Si on avait mis les mêmes ingrédients au match aller, on serait en finale. Ça n'a pas suffi parce qu'on a pris un trop gros handicap à l'aller. A Amsterdam, on a bafoué notre football. En demi-finale de Coupe d'Europe, ce n'est pas acceptable et ça ne passe pas.

" L'année ou jamais pour gagner cette Coupe d'Europe "

Quel bilan tirez-vous de cette saison ?

M.V. : Le bilan de la saison n'est pas bon, il faut être honnête. Aujourd'hui, on pouvait encore se qualifier pour la Ligue des champions et marquer l'histoire du club. Cette saison, on ne gagnera pas de titre, on ne finira pas sur le podium : je le répète, cette saison n'est pas bonne.

L'OL a eu deux visages cette saison…

M.V. : Oui, on s'est montré trop irrégulier dans nos résultats et nos contenus de match. Cette équipe a du talent mais on ne peut pas y arriver en étant aussi irrégulier. Sur la durée, on a failli ce qui explique la médiocrité de notre saison. Si on avait signé un exploit ce soir, ça aurait masqué pas mal de choses. C'était l'année ou jamais pour gagner cette Coupe d'Europe.