Bordeaux rate les barrages après sa défaite face à Videoton (1-0)

Sacré camouflet pour Bordeaux. Les Girondins ne verront même pas les barrages de la Ligue Europa, puisqu'ils sont tombés contre le modeste club hongrois du Videoton. Après une victoire sur la plus petite des marges au match aller (2-1), ils se sont inclinés ce jeudi en déplacement (0-1) dans une rencontre extrêmement tendue qui a vu les deux équipes terminer à dix. Cette défaite sonne le glas des ambitions européennes du club au scapulaire qui devra se contenter de la Ligue 1 cette saison, dont le coup d'envoi est programmé dimanche à Angers.

Au lendemain de la superbe qualification de Nice face à l'Ajax Amsterdam pour les barrages de la Ligue des champions, l'élimination de Bordeaux vient noircir le début de campagne européenne des clubs français. Les joueurs de Jocelyn Gourvennec étaient pourtant favoris et nantis d'une avance d'un but, acquise lors de la manche aller au Matmut Atlantique (2-1). Ce matelas n'était pas suffisant et les a visiblement installés dans un certain confort. Leur entame de match a été catastrophique et ils ont subi les vagues hongroises sans jamais réussir à les endiguer (1e, 3e, 4e).

Une déception à la hauteur des espoirs de la saison dernière

Durant la première période, le rendement offensif des Bordelais a été famélique, excepté un manqué inexplicable de Gaëtan Laborde seul face au but (37e). Videoton a remis le pied sur l'accélérateur et a trouvé l'ouverture "au buzzer" sur une tête de Stopira à la réception d'un corner (1-0, 45e+5). Un but encaissé juste avant la pause puis un second carton jaune, synonyme d'expulsion de Youssouf Sabaly dès l'entame de la seconde période (46e), et voilà comment les jambes girondines ont été coupées.

Pendant l'espace de deux minutes, le dernier 6e de Ligue 1 a cru voir les cartes de cette double confrontation redistribuées. Avec un face-à-face remporté par Benoît Costil contre Ezekiel Henty - poison constant pour la charnière centrale Toulalan-Lewczuk (67e) - puis l'exclusion de Jozsef Varga, lui aussi averti à deux reprises (69e). Finalement, rien n'a changé. Les partenaires de Malcom ont usé de longs ballons en direction d'Alexandre Mendy, auteur d'une entrée incisive. La déception est à la hauteur des espoirs suscités par la belle saison dernière qui n'a pas trouvé de continuité sur la scène européenne.