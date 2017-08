Jouer sans le ballon, la nouvelle priorité de l'OM

Marseille est presque tombé dans le piège, mais pas celui auquel on pouvait s'attendre. Non loin de Ljubljana, l'équipe de Rudi Garcia est passé proche de la correctionnelle contre le NK Domzale. Les Marseillais ont ramené de Slovénie un match nul (1-1) qui les met dans une position plutôt confortable avant le match retour jeudi prochain. En ce qui concerne la manière, c'est autre chose. Bousculé par une équipe joueuse, cet OM a confirmé toutes ses peines dès qu'il doit courir après le ballon. Une difficulté qu'il va falloir corriger au plus vite sous peine de connaître de cinglantes déconvenues.

Déjà à Nantes, les Phocéens avaient montré quelques signes de fragilité face à des Canaris offensifs (14 tirs tentés), bien que maladroits. Jeudi, ils les ont étalés d'entrée de jeu et une heure durant. Pris à la gorge par les intentions offensives des locaux, les Marseillais n'ont jamais su comment gérer les vagues slovènes. La défense collective de l'OM a par moments frisé le néant, dans un mélange de faiblesse tactique ouvrant des brèches béantes entre les lignes de son 4-3-3, et de frilosité à s'interposer et à faire preuve d'autorité. Mené dès la 12e minute sur coup de pied arrêté où l'arrière-garde de l'OM a fait preuve de trop de passivité, Marseille aurait pu s'en tirer bien plus mal si Domzale avait fait preuve d'un peu plus d'application dans la finition.

Absence de maîtrise et apathie

Complètement asphyxiés pendant 25 minutes, les coéquipiers d'Adil Rami - seul défenseur globalement au niveau sur ce match - n'ont jamais su trouver les ajustements pour pouvoir remettre le pied sur le ballon. Le milieu de terrain à trois, précieux pour la conservation offensive, a montré ses limites de l'autre côté du terrain. Perdu à l'image d'un Maxime Lopez absent, l'entrejeu n'a pas pesé et a exposé un peu plus son arrière-garde aux tentatives slovènes. Un scénario d'autant plus risqué que les défenseurs de l'OM ont multiplié les erreurs techniques tant dans leurs interventions que par leurs relances approximatives. Pour sa première titularisation de la saison, Grégory Sertic a ainsi souffert de bout en bout et Patrice Evra, pourtant habitué des joutes européennes, n'a guère inspiré confiance sur le côté gauche face au futur Caennais Jan Repas.

Lucas Ocampos lors du déplacement de Marseille à DomzaleGetty Images

Plus encore que les erreurs défensives, qui n'ont finalement été que des avertissements sans trop de frais jeudi, c'est le sentiment d'une panique générale dès que le ballon n'est plus dans les pieds phocéens qui a de quoi inquiéter. Ce manque de maîtrise se doit absolument d'être corrigé car l'OM devra parfois jouer contre-nature pour obtenir des résultats. Ce sera d'autant plus vrai en Ligue Europa, où la défense de Rudi Garcia sera fréquemment exposée, notamment à l'extérieur. Dans une telle configuration, le maintien du 4-3-3 pose question tant il manque au duo Lopez - Sanson les qualités à la fois défensives et athlétiques pour pouvoir remettre le pied sur le ballon et participer aux efforts en complément de Luiz Gustavo. Marseille est prévenu. Et pourra passer aux travaux pratiques dès la semaine prochaine au Vélodrome pour le match retour, avec la suite de l'aventure européenne en récompense.