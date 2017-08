Ligue europa : Bilbao, l'AC Milan et le Fenerbahçe tranquilles

Les favoris ont assuré : les Italiens de l'AC Milan, les Espagnols de l'Athletic Bilbao et les Turcs de Fenerbahçe se sont tous qualifiés, jeudi, pour le tour de barrages de l'Europa League. Pour Milan, l'affaire était quasi entendue après le match aller : vainqueurs 1-0 en Roumanie, les Rossoneri ont validé leur billet pour le prochain tour en s'imposant à domicile face au CSU Craiova 2-0 grâce à des buts de Giacomo Bonaventura (9e) et Patrick Cutrone (51e).

Le club turc, lui, a pu compter sur deux joueurs de Ligue 1 : Mathieu Valbuena (ex-Marseille et Lyon) passeur et Nabil Dirar (ex-Monaco) buteur ont permis aux Canaris de sortir Sturm Graz (2-1, 1-1). Enfin, les Basques de Bilbao ont dominé un autre club roumain, le Dinamo Bucarest (3-0), validant leur qualification après le 1-1 de l'aller.

Le Zenit tremble, le PSV dehors

Dans les autres rencontres de la soirée, les Girondins de Bordeaux se sont laissés surprendre par Videoton (1-0), laissant les Hongrois se qualifier à la faveur de la règle des buts à l'extérieur (2-1) tandis que le PSV s'est pris les pieds dans le tapis face aux Croates d'Osijek, vainqueurs deux fois 1-0, et que l'Etoile Rouge Belgrade n'a pas tremblé face au Sparta Prague (2-0, 1-0).

Autre surprise, les difficultés du Zénith Saint-Pétersbourg, battu à domicile 1-0 par les anonymes Israéliens de Bnei Yehoudah mais sauvé par sa victoire à l'aller (2-0). Le tirage au sort des barrages, qui concernent 44 équipes, a lieu vendredi à 13 heures, à Nyon, en Suisse, siège de l'UEFA.

Les 29 qualifiés après ce 3e tour préliminaire dont fait partie l'OM et les 15 formations reversées du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions comme l'Ajax, éliminé par Nice, seront placés dans deux groupes selon leur coefficient UEFA. Tête de série, Marseille affrontera donc un des 22 clubs les moins bien classés. Les matches aller auront lieu le 17 août pour un retour le 24.

Résultats du 3e tour préliminaire retour de l'Europa League disputé mercredi et jeudi :

Mercredi :

Sion (SUI) - (+) Suduva (LTU) 0-3; 1-1

AEL Limassol (CYP) - (+) Austria Vienne (AUT) 0-0 ; 1-2

Jeudi :

Dynamo Minsk (BLR) - (+) AEK Larnaca (CYP) 0-2 ; 1-1

(+) Shkëndija (MKD) - Trakai (LTU) 1-2 ; 3-0

Odd (NOR) - (+) Dinamo Zagreb (CRO) 1-2 ; 0-0

(+) Zenit St-Pétersbourg (RUS) - Tel-Aviv (ISR) 2-0 ;0-1

Sparta Prague (CZE) - (+) ER Belgrade (SRB) 0-2 ; 0-1

(+) Apollon Limassol (CYP) - Aberdeen (SCO) 1-2 ; 2-0

(+) Olexandriya (UKR) - Astra Giurgiu (ROM) 0-0 ; 1-0

(+) Videoton (HUN) - Bordeaux (FRA) 1-2 ; 1-0

Gabala (AZE) - (+) Panathinaikos (GRE) 0-1 ; 1-2

Fola Esch (LUX) - (+) Östersund (SWE) 0-1 ; 1-2

(+) Fenerbahçe (TUR) - Sturm Graz (AUT) 2-1 ; 1-1

Lyngby (DEN) - (+) Krasnodar (RUS) 1-2 ; 1-3

(+) Maritimo (POR) - Botev Plovdiv (BUL) 0-0 ; 2-0

(+) PAOK Salonique (GRE) - Olim. Donetsk (UKR) 1-1 ; 2-0

(+) Skënderbeu (ALB) - Mlada Boleslav (CZE) 1-2 ; 2-1 a.p.

Lech Poznan (POL) - (+) Utrecht (NED) 0-0 ; 2-2

(+) Altach (AUT) - La Gantoise (BEL) 1-1 ; 3-1

(+) Hajduk Split (CRO) - Brøndby (DEN) 0-0 ; 2-0

(+) Midtjylland (DEN) - Arka Gdynia (POL) 2-3 ; 2-1

Ostende (BEL) - (+) Marseille (FRA) 2-4 ; 0-0

Ruzomberok (SVK) - (+) Everton (ENG) 0-1 ; 0-1

(+) AC Milan (ITA) - Univers. Craiova (ROM) 1-0 ; 2-0

(+) Athletic Bilbao (ESP) - D. Bucarest (ROM) 1-1 ; 3-0

(+) Osijek (CRO) - PSV Eindhoven (NED) 1-0 ; 1-0

Panionios (GRE) - (+) Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0-1 ; 0-1

(+) Domzale (SLO) - Fribourg (GER) 0-1 ; 2-0

(+) Braga (POR) - AIK Stockholm (SWE) 1-1 ; 1-2 (ap)