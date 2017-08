Ligue Europa : L'Ajax Amsterdam, finaliste la saison passée, éliminé en barrage

L'Ajax Amsterdam, finaliste lors de la dernière saison face à Manchester United, a été éliminé en barrage de l'Europa League en s'inclinant sur le terrain des Norvégiens de Rosenborg, vainqueurs 3 à 2, jeudi, en barrage retour.

A l'aller, l'Ajax s'était déjà incliné (1-0), mais menait 2-1 jusqu'à la 80e minute avant d'être rejoint et d'encaisser le 3e but signé Samuel Adegbenro (89e), son deuxième de la soirée neuf minutes après le but de l'égalisation à 2-2.

Ca passe pour Everton, Milan, Bilbao et le Zenit

Everton, grâce à son match nul (1-1) obtenu sur la pelouse de Hajduk Split et le Milan AC grâce à sa victoire à Shkendija (1-0) feront eux bien partis de la phase de poules de la prochaine Ligue Europa. Les Basques de l'Athletic Bilbao se sont défaits du Panathinaikos (1-0) tandis que le Zenit Saint-Pétersbourg a eu besoin de la prolongation pour éliminer Utrecht en barrage retour.