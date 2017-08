Marseille a assuré les barrages avec son nul face à Ostende (0-0)

Ce ne fut pas évident mais les Marseillais ont bien rempli leur mission. Les joueurs de Rudi Garcia ont réussi à obtenir un résultat nul sur le terrain d'Ostende en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa (0-0) et se qualifient ainsi pour les barrages de la compétition. Vainqueurs du match aller au Vélodrome la semaine dernière (4-2), les Phocéens ont affiché un visage plus prudent en Belgique même s'ils ont trouvé les montants adverses à deux reprises. Ils ont ensuite pu compter sur la solidité de leur gardien Steve Mandanda, auteur d'arrêts décisifs. L'OM connaitra son prochain adversaire vendredi lors du tirage au sort.

A l'image de leur sentinelle Luiz Gustavo qui a vite pris un carton jaune pour une grosse faute dans son camp (4e), les Olympiens avaient décidé de se montrer plus rigoureux pour cette seconde manche. L'entraîeur phocéen, lui, a choisi de laisser Patrice Evra et Florian Thauvin sur le banc des remplaçants et de faire confiance à Tomas Hubocan et Lucas Ocampos. L'Argentin, un temps indésirable, s'est rapidement mis en évidence en se jetant pour reprendre un petit centre astucieux de Valère Germain mais sa reprise a fini sur le poteau (14e).

Mandanda tient la baraque

Dans une première période rythmée et ouverte, les Marseillais se sont clairement procuré les meilleures occasions. Rolando a toutefois un peu trop décroisé sa petite tête plongeante sur corner (25e). Germain, remuant mais moins en vue qu'au match aller où il avait signé un triplé, a, lui, chauffé les gants du portier adverse Proto sur une frappe en bonne position (32e). De nouveau un peu tendre dans les duels au milieu de terrain, Maxime Lopez a également cru pouvoir débloquer les débats après une belle combinaison avec Dimitri Payet et un joli crochet à droite du but adverse mais sa tentative a également échoué sur le montant du portier belge (39e).

La domination a pourtant clairement changé de camp après la pause. Les Côtiers ont bénéficié d'une meilleure arme offensive avec l'entrée de El Ghanassy et sont devenus de plus en plus entreprenants. Tout l'Albert Park a cru à l'ouverture du score sur la tête de Milic mais Mandanda a sorti une étonnante parade-réflexe du pied sur sa ligne (53e). Le gardien olympien a ensuite détourné un tir en excellente position d'El GHanassy qui venait d'éliminer Hubocan (59e) et a bloqué un ballon bouillant sur une petite reprise de Musona (72e). Portés par Mandanda, les Marseillais ont fait preuve de solidarité et su résister jusqu'au bout à la volonté offensive adverse. L'OM réussit décidément bien face aux clubs belges mais il n'y en aura pas en barrages.