Marseille repart de Slovénie avec un nul (1-1) lors des barrages aller de la Ligue Europa

Malgré deux visages bien distincts, l'Olympique de Marseille a pris une option sur la qualification pour la Ligue Europa à la faveur de son match nul obtenu sur la pelouse d'une séduisante équipe de Domzale (1-1). Morgan Sanson a répondu en deuxième période à l'ouverture du score d'Amedej Vetrih. Les hommes de Rudi Garcia seront chargés de terminer le boulot la semaine prochaine à l'Orange Vélodrome. Mais ils devront réaliser une bien meilleure prestation à domicile pour (se) convaincre qu'ils méritent bel et bien leur place sur la scène européenne.

L'OM s'en contentera. Car l'OM a frisé la correctionnelle au terme d'une première période durant laquelle le NK Domzale s'est démené pour faire mal à son adversaire. Supérieurs aux Marseillais dans quasiment tous les compartiments, davantage déterminés à faire le jeu et meilleurs dans leurs intentions, les Slovènes ont surpris dans le bon sens du terme. On s'attendait à ce qu'ils évoluent dans une position reculée, ils ont préféré jouer crânement leur chance face à des Phocéens pris à la gorge au milieu, trop souvent mis en difficulté derrière et ne sachant, d'abord, quoi faire. Cette belle entame du vainqueur de la dernière Coupe de Slovénie a logiquement été récompensée par l'ouverture du score d'Amedej Vetrih, qui a bien surgi au second poteau pour tromper tout le monde à la réception d'un très beau coup franc de l'expérimenté Senijad Ibričić (1-0, 12e).

L'OM dit merci à Sanson

On espérait alors la réaction de l'Olympique de Marseille. Elle est venue un peu avant la pause mais s'est surtout matérialisée au retour des vestiaires. La mainmise retrouvée devait autant à des mouvements beaucoup plus appuyés et incisifs qu'à la baisse de régime physique du côté du NK Domzale, trop généreux en efforts auparavant. Si les hommes de Rudi Garcia se sont quand même fait quelques frayeurs sur une reprise de Ivan Firer (1-0, 48e) puis une tête du futur Caennais Jan Repas (1-0, 55e), ils sont parvenus à égaliser par l'intermédiaire de Morgan Sanson d'une frappe croisée (1-1, 63e).

Revigorés par le but de leur milieu de terrain, auteur d'une seconde période plus réussie à l'image de beaucoup de ses coéquipiers, les Marseillais ont ensuite cherché à tuer le match. Mais la frappe de Lucas Ocampos, remuant mais imprécis, au terme d'une action à une touche a été gérée par Dejan Milic (1-1, 70e). A dire vrai, une victoire aurait sans doute été un peu trop bien payée au vu de la physionomie du match.

Au sortir de ce match très moyen, l'OM se retrouve malgré tout dans de bonnes dispositions, d'un point de vue du score, pour composter son billet pour la Ligue Europa. Il faudra néanmoins en montrer un peu plus dans sept jours, à la maison, pour s'éviter une désillusion qui ferait vaciller le fameux Champions Project.