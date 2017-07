Mercato - Et si c’était Valère Germain, le grand attaquant de l'OM ?

Cavani n’aurait rien renié. Bien au contraire. Le buteur parisien est un habitué des réalisations à une touche de balle. Selon certains, c’est la marque des grands buteurs, ceux capables de transformer n’importe quel ballon dans la surface en punition pour l’adversaire. Valère Germain n’appartient pas encore à cette race-là. Il n’empêche, son triplé plein de classe face à Ostende (4-2), jeudi soir, a enlevé une belle épine du pied des Marseillais. Et parfaitement lancer son aventure olympienne en mettant le feu au Vélodrome.

Auteur de quatre buts en préparation, l’ancien Monégasque a remis ça ce jeudi pour sa première officielle sous la tunique marseillaise. Un premier but grâce à un petit coup de patte après une passe de Thauvin (2e). Le second avec un centre au cordeau de Lopez et une finition encore plus belle : une volée tout en contrôle dans le petit filet adverse (57e).

Si la barre a (temporairement) privé le buteur d’un triplé (72e) après une frappe sans contrôle, ce n’était que partie remise. Payet, à la baguette, lui a servi un caviar que Germain s’est empressé de convertir en but, d’une petite frappe croisée du droit, alors qu’il était excentré dans la surface (82e). Ensuite, Germain est sorti sous les ovations d’un public déjà conquis (85e).

Déjà la bonne pioche de l’été

Mais les buts ne sont que la face visible de l’iceberg. Comme avec l’ASM l’année dernière, Germain a également largement participé au jeu, décroché, dévié voire orienté. En bref, le travail d’un attaquant de pointe. Mais, parce qu’il sera toujours moins sexy que d’autres, il faut le souligner : oui, Valère Germain peut évoluer seul en pointe du 4-3-3 marseillais. Avec Sanson, Thauvin ou Lopez, l’entente technique est réelle.

Pas assez fort physiquement ? Incapable d’exploits individuels ? Peut-être. Mais le Marseillais sent le football. C’est suffisant pour être brillant. À l’heure où les noms alléchants (Dembélé, Bacca) circulent comme potentielle recrue, l’OM peut déjà se targuer d’avoir réussi un gros coup. A 8,5 millions, l’OM s’est offert un joueur efficace et dévoué qui n’a rien perdu de sa superbe saison monégasque, un peu éclipsée par la météorite Mbappé et le retour en grâce de Falcao.

Alors, l’OM a-t-il vraiment besoin d’un autre attaquant ? La réponse est nette : oui. Rudi Garcia n’a cessé de le répéter tout l’été, il ne veut plus vivre les situations vécues la saison dernière lorsque Bafé Gomis, son seul attaquant de pointe, était absent. Alors, au moins quantitativement, Marseille a besoin de renfort. Qualitativement en revanche, quelle que soit la recrue, elle sait déjà qu’elle aura du pain sur la planche. Car, jeudi soir, le Vélodrome s’est trouvé un nouveau héros. Un héros ordinaire. Mais un héros efficace.