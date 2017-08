Vainqueur de Domzale au Vélodrome (3-0), l'OM a rempli son contrat et jouera la Ligue Europa

Grâce à trois éclairs signés Valère Germain et Florian Thauvin, l'Olympique de Marseille a survécu à la foudre slovène pour valider son billet pour la prochaine Ligue Europa. Encore loin d'afficher un niveau acceptable sur l'intégralité d'une rencontre a priori abordable, et notamment coupable d'une première période décevante, l'équipe de Rudi Garcia a écœuré Domzale à la force du talent de deux de ses attaquants, impeccables de réalisme et de jolis gestes. A l'arrivée, l'OM version "Champions Project" a validé sa première étape clé : se qualifier pour une compétition européenne. Mais il faudra cependant montrer un tout autre visage que celui proposé face à une modeste équipe slovène pour rêver en grand en C3.

Car force est de constater que l'OM a encore tremblé face à Domzale, éliminé au coup d'envoi mais nourri de bonnes intentions pour bousculer leurs hôtes. L'ouverture du score des Marseillais, signée Valère Germain (1-0, 28e), a d'ailleurs été précédée de deux coups durs pour les hommes de Rudi Garcia : la sortie sur blessure d'Adil Rami (25e), touché à l'épaule après un contact, et le poteau trouvé par Jure Balkovec alors que Mandanda était battu (26e). Bousculé comme une semaine plus tôt lors du match aller, Marseille était donc bien heureux de mener à la pause.

Germain - Thauvin, duo gagnant

En tout cas, dans les soirées européennes, les Phocéens ont trouvé leur homme providentiel. Toujours muet en championnat mais déjà auteur d'un triplé face à Ostende, Valère Germain a encore montré toute l'étendue de son talent, son sens de la combativité et sa capacité à être juste. Effectivement, il a été à la réception d'un joli centre de Florian Thauvin après une fixation, ce qui lui a laissé le temps d'enchaîner un contrôle et une frappe pour inscrire un doublé (2-0, 56e). Assommés par ce deuxième but tandis qu'ils étaient moins fringants en seconde période, les Slovènes n'y étaient plus. Et l'OM n'avait plus qu'à plier l'affaire à la faveur d'un ciseau de Florian Thauvin, servi par un Valère Germain bien décidé à lui rendre la monnaie de sa pièce (3-0, 85e).

Au final, le score est des plus flatteurs pour cet Olympique de Marseille, désormais dans l'obligation d'en faire plus, maintenant qu'il est monté sur la marche supérieure. Face à un adversaire qui en voulait et malgré un fait de match défavorable (la sortie précoce d'un taulier en défense), les Olympiens auront au moins répondu avec leur caractère dans un Vélodrome bouillant. Pas sûr, néanmoins, que cela suffise pour accomplir tous les objectifs fixés dans les semaines et les mois à venir.