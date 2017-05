Live Facebook - Kylian Mbappé : "Zidane m'a fait aimer le foot"

Sa saison à l'AS Monaco

Auteur d'une saison exceptionnelle sur le Rocher, l'attaquant qui a inscrit 26 buts s'est dit surpris de sa première saison chez les professionnels : "Je ne m'attendais pas à monter si vite si haut. Mais j'ai toujours cru en mes qualités et quand vous croyez en vous et que vous travaillez, vous êtes toujours récompensés."

Le joueur formé dans la principauté est conscient de la chance qu'il a d'avoir pu débuter à Monaco : "J'ai toujours dit que j'étais le joueur le plus chanceux de Monaco. Débuter une carrière en jouant aux côtés de Falcao … D'un, il y a pire et de deux, il n'y a pas beaucoup meilleur."

Buffon et le Ballon d'or

Pour lui, Buffon a des chances de remporter le prochain Ballon d'or : "Pour l'ensemble de son œuvre, il mérite le Ballon d'or. Mais je pense que ça va se jouer sur la finale. Si c'est le Real qui l'emporte, je pense que ce sera pour Cristiano mais sinon, je pense que ça serait bien que Buffon gagne le Ballon d'or."

Cependant, à titre personnel, ce trophée de meilleur joueur du monde n'est pas un objectif : "Je ne pense pas qu'on puisse dire que le Ballon d'or est un objectif. A la base, le foot c'est un sport collectif. J'ai comme objectif de remporter des trophées collectifs. Ensuite, si vous gagnez des trophées avec votre équipe vous êtes récompensé à titre individuel si vous êtes bon. Mais ça ne fait pas partie des objectifs que je me fixe".

Buffon embrasse Mbappé après Juve-MonacoGetty Images

Sa comparaison avec Henry

Longtemps comparé à Henry, c'est un autre ancien joueur français qu'il porte dans son cœur. "Celui qui m'a fait aimer le foot c'est Zidane. Après j'ai développé plusieurs idoles mais c'est vraiment Zidane ma toute première idole".

"C'est flatteur d'être comparé à Henry. Mais comme je l'ai dit et je le redis : chacun écrit son histoire. Thierry a fait sa carrière et elle a été immense. Je pense que ça ne serait pas juste de le comparer à un jeune de 18 ans qui n'a encore rien fait. Moi si je fais une grande carrière, je n'aimerais pas que l'on me compare à un gamin de 18 ans qui n'a encore rien fait. "

Sa célébration

"C'est un chambrage avec mon petit frère après une partie de PlayStation. J'ai ensuite décidé que je referais ça en match. "

Kylian Mbappé face à DortmundPanoramic

L'ambiance de Dortmund

Enfin, l'international tricolore a indiqué avoir été impressionné par l'ambiance du Signal Iduna Park : "Au niveau européen je pense que c'est Dortmund la plus belle ambiance. C'était incroyable. De la première à la dernière minute, c'est impressionnant. Ça vous motive vraiment à vous dépasser et à donner le meilleur de vous-même sur le terrain même s'ils ne chantent pas pour vous. En France, cette saison je pense que la plus belle ambiance c'était à Saint-Etienne car ils fêtaient les 100 ans de leurs supporters."