Maradona nommé entraîneur d'une D2 aux Emirats Arabes Unis

"Ce sont mes nouvelle couleurs", s'est félicité le Pibe de Oro, désormais âgé de 56 ans, dans un texte publié sur sa page en espagnol et en italien. Figure également une photo sur laquelle il pose avec un membre du club et portant un maillot rouge et blanc à son nom avec le N.10. Vainqueur du Mondial 1986, le génial meneur de jeu a été sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010 mais sa carrière technique n'a pas le même relief que celle de joueur. Il a ainsi déjà entraîné aux Emirats Arabes Unis, à Al Wasl, entre 2011 et 2012 avant d'être rapidement poussé vers la sortie faute de résultats.